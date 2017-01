Neurologie-Zentrum zieht in alte Post Der Gebäudekomplex an der Ecke Hauptstraße/Leglerstraße in Pirna wird derzeit saniert. Schon Monate vor der Fertigstellung ist fast alles vermietet.

Das Medizinische Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie wird demnächst in das Eckhaus ziehen, das als „Alte Post“ bekannt ist. © Norbert Millauer

Das Medizinische Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie, das sich momentan in der Schillerstraße 30 befindet, wird noch in diesem Jahr in die „Alte Post“ an der Ecke Hauptstraße/Leglerstraße umziehen. Das teilt die städtische Wohnungsgesellschaft WGP mit. Das Medizinzentrum wird künftig die Erdgeschossräume des Gebäudes nutzen.

Die WGP saniert derzeit den Gebäudekomplex Hauptstraße 18c/Leglerstraße 1, der im Volksmund als „Alte Post“ bekannt ist. Obwohl das Bauvorhaben noch nicht abgeschlossen ist, konnten schon jetzt fast alle Wohnungen und eine Gewerbeeinheit vermietet werden, teilt die WGP mit. In dem Gebäudekomplex entstehen zwölf Wohnungen und eine Gewerbeeinheit. Das Spektrum der Wohnungen reicht von Zwei- bis hin zu Fünf-Raum-Wohnungen. Für die Wohnungen waren zum Jahresende bereits zehn Mietverträge unterzeichnet. Die Sanierung wird voraussichtlich im Spätsommer beendet sein. (SZ)

