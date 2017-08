Neurologie und Psychotherapie beziehen neue Praxisräume Das Versorgungszentrum des Krankenhauses Arnsdorf sitzt nun in der früheren Postfiliale in Copitz. Der Umzug war dringend nötig.

Das Bild zeigt Alexandra Güttler, Marlies Junold und Hannelore Schröder (v.l.) im Anmeldezimmer der neuen MVZ-Praxis. © Norbert Millauer

Die Wände sind weiß getüncht, die Möbel hell, Fenster lassen viel Licht in die Räume, trotz Wärme draußen ist es innen kühl – nicht zu vergleichen mit dem früheren Quartier: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Neurologie und Psychotherapie des Krankenhauses Arnsdorf hat die neuen Praxisräume in Copitz eingeweiht. Das Domizil der Mediziner ist die alte Postfiliale im Haus Leglerstaße 1, das die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) im zurückliegenden Jahr umfassend sanieren ließ. Dr. Alexandra Güttler, Neurologin und ärztliche Leiterin des MVZ, sowie eine Psychotherapeutin haben ihren Sitz in dem neuen Domizil, um die Anmeldung kümmert sich Marlies Junold.

„Es war eine glückliche Fügung, und wir fühlen uns sehr wohl hier“, sagt die Ärztin. Am Montag geht der Betrieb in der neuen Praxis offiziell los. Das alte Quartier im Ärztehaus an der Schillerstraße am Fußweg zur Diesterweg-Grundschule gab das MVZ inzwischen auf.

Das Krankenhaus Arnsdorf suchte schon seit Langem eine neue Unterkunft für die Pirnaer Außenstelle. Denn das angestammte Domizil in der Schillerstraße war über die Jahre immer untauglicher geworden. Sonne heizte die Praxis im Obergeschoss des ungedämmten Hauses unerträglich auf, es war eng und nicht behindertengerecht, das Außengelände wurde immer ungepflegter. Bei der Suche nach Ersatz blieb Copitz Favorit, schon seit Jahren ist das MVZ hier beheimatet. Aber laut MVZ-Geschäftsführer Matthias Grimm sei es gar nicht so einfach gewesen, etwas Passendes zu finden.

Da half Kollege Zufall: Eine Patientin von Alexandra Güttler entpuppte sich als WGP-Mitarbeiterin. Man kam eher beiläufig über die Quartiersuche ins Gespräch und wenig später ins Geschäft. Die alte Post war damals gerade frisch entkernt, die WGP konnte die Räume genau nach den Wünschen des MVZ herrichten.

