Neurehefelder Asylbewerberheim schließt Das Landratsamt verabschiedet sich von einer weiteren Flüchtlingsunterkunft. Es soll nicht die Letzte sein.

Die Tage der Asylunterkunft in Neurehefeld, die sich kurz vorm Grenzübergang befindet, sind gezählt. © Egbert Kamprath

Neurehefeld. Die Entscheidung kommt dann doch etwas überraschender, als es letzte Ankündigungen erwarten ließen. Noch im Juli hielt das Landratsamt am Asylbewerberheim in Neurehefeld fest. Landrat Michael Geisler (CDU) wollte die teilzentrale Unterkunft mindestens noch bis September 2017 aufrechterhalten – bei allem Verständnis für die Sorgen der Altenberger. Nun geht es doch schneller. Das Landratsamt wird das Asylbewerberheim in Neurehefeld leer räumen. „Die Schließung erfolgt am 31. Oktober 2016“, kündigt die dafür zuständige Beigeordnete Kati Hille an.

Die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft (GVS), die die ehemalige Immobilie der Bundespolizei aus Privathand angemietet hatte, werde den Vertrag mit dem Eigentümer kündigen, heißt es weiter. Daraus ist zu schließen, dass das Landratsamt diese Einrichtung auch nicht mehr als Notreserve in der Hinterhand behalten wird. Zugleich wird die Buslinie von und nach Altenberg, die nach Inbetriebnahme der Asylunterkunft wegen der schlechten Anbindung von Neurehefeld an den öffentlichen Personennahverkehr extra eingerichtet wurde, Ende Oktober wieder eingestellt.

Derzeit leben noch 23 Flüchtlinge in dem Asylbewerberheim. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich dabei um 15 Afghanen, sechs Iraker und zwei Syrer. Sie werden jetzt umziehen und sollen in die Gemeinschaftsunterkunft nach Zinnwald verlegt werden.

Die Entscheidung, das Heim in Neurehefeld jetzt doch zu schließen, begründet Kati Hille mit dem stark rückläufigen Zustrom von Asylbewerbern in den Landkreis. Zum Vergleich: Ende September waren im Landkreis 2 070 Asylbewerber untergebracht, davon 137 im Gemeindegebiet Altenberg. Vor einem Jahr sah die Situation ganz anders aus. Händeringend suchte das Landratsamt Unterkünfte, weil zu Tausenden Flüchtlinge nach Deutschland kamen und auch der Landkreis Menschen aufnehmen musste. Mitte Dezember 2015 waren hier rund 3 300 Asylbewerber untergebracht, davon 1 000 in Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates. Prognosen zufolge sollten ab Anfang dieses Jahres jede Woche 200 und mehr Asylbewerber im Kreis ankommen. Das wären allein im Januar bis zu 1 000 Menschen gewesen.

Kein Laden in Neurehefeld

In dieser Notsituation griff die GVS auch auf die Immobilie in Neurehefeld zurück und nahm sie Anfang Januar als Asylunterkunft mit 64 Plätzen in Betrieb – trotz aller Bedenken und auch Widerstände aus Altenberg. Der Standort war und ist einfach für die Betreuung der Asylbewerber – von Integration gar nicht zu reden – denkbar ungünstig, kritisierte selbst die engagierte ortsansässige Initiative Asyl. Denn Neurehefeld selbst hat nur elf Einwohner, es gibt nicht einmal einen Laden.

Als sich abzeichnete, dass die Zahl der Flüchtlinge zurückgeht, freie Plätze in anderen Quartieren vorhanden waren, forderte der Ortschaftsrat von Rehefeld-Zaunhaus den Landrat auf, das Asylbewerberheim zu schließen. Der Altenberger Stadtrat und Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) stellten sich hinter diese Forderung. Fraktionsübergreifend schrieben die Altenberger einen Brief an den Landrat. Wenigstens sollten diejenigen Flüchtlinge verlegt werden, die eine Arbeitsgelegenheit oder Qualifikation beginnen könnten. Aber der Landrat sah noch im Juli keine andere Möglichkeit, als angesichts der Entwicklungen zumindest die Einrichtung nicht voll zu belegen. Nun wird sie geschlossen. Für Bürgermeister Kirsten ist dieser Schritt nur folgerichtig angesichts der rückläufigen Flüchtlingszahlen, aber auch der angespannten Haushaltslage im Landkreis. Das Landratsamt wird reagieren. „Unabhängig von der Schließung der Asylbewerberunterkunft in Neurehefeld arbeiten wir daran, die Anzahl der Unterbringungsplätze für Asylbewerber in unserem Landkreis abzuschmelzen“, sagt Kati Hille. „Dies betrifft dezentral Wohnungen, aber auch größere zentrale Heimunterkünfte.“ Dem Kreistag soll im Dezember eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt werden. Ortsvorsteher Tino Hauffe sagt: „Zum Glück noch mal gutgegangen.“ Er glaubt aber erst daran, wenn das Asylheim wirklich geschlossen ist.

