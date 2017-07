Neunjähriger von Moped angefahren

Neunjähriger angefahren

Sebnitz. Sonntagabend kurz nach 19 Uhr fuhr ein Mopedfahrer einem Neunjährigen am Markt über den Fuß. Der mutmaßliche Fahrer (19), der sich zunächst vom Ort entfernt hatte, konnte noch am Abend ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der neunjährige syrische Junge mit weiteren Kindern am Markt auf. In der Folge befuhren zwei Mopeds den Markt aus Richtung Bahnhofstraße und bogen rechts in Richtung Kirchstraße ab. Einer der Mopedfahrer fuhr an der Parkplatzeinfahrt auf den Gehweg, dem Neunjährigen über den Fuß und machte sich aus dem Staub.

Der Junge erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Fahrer noch am Abend ermitteln. Gegen den 19-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zu dem Vorfall werden noch Zeugen gesucht. Kontakt: Polizeirevier Sebnitz oder Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233.