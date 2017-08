Neunjähriger Radfahrer verletzt Der Junge war plötzlich auf der Straße aufgetaucht.

© Symbolfoto: dpa

Ein neun Jahre alter Junge fuhr mit seinem Rad am Donnerstagabend am Drosselweg auf einem abschüssigen Fußweg zwischen den Wohnblöcken. Unvermittelt rollte der Radfahrer zwischen zwei parkenden Pkw auf die Fahrbahn. Eine 24-jährige Opel-Fahrerin konnte dem plötzlich auftauchenden Radfahrer nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Junge stürzte und zog sich Verletzungen zu. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 550 Euro. (SZ)

Geschwindigkeitskontrollen in Kalkreuth

Ebersbach. Am Donnerstagmorgen führten Beamte des Polizeireviers Großenhain vor der Grundschule im Ortsteil Kalkreuth an der Großenhainer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h waren sechs Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der „Schnellste“ war dabei mit Tempo 64 gemessen worden. Die sechs Fahrer werden ein Verwarngeld entrichten müssen.

Am Donnerstagabend kontrollierten Polizisten an der Großenhainer Straße Höhe Wettiner Straße die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die in Richtung Folbern fuhren. Dabei stellten sie fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Alle Überschreitungen lagen im Verwarngeldbereich. (SZ)

