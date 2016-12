Neunjähriger Junge vermisst Lichtenberg. Große Aufregung herrschte am Mittwochabend bei einer Familie in Lichtenberg. Ein Vater vermisste seinen neunjährigen Sohn. Der Junge war nicht wie üblich mit dem Bus nach Hause gekommen. Die Polizei suchte nach dem Kind und holte Informationen der örtlichen Verkehrsgesellschaft ein. Dort löste sich das Rätsel schnell auf: Der Junior war in Radeberg nach der Schule in den falschen Bus gestiegen und musste so eine zeitraubende „Ehrenrunde“ drehen.

Skoda prallt gegen einen Baum Lomnitz. Am Mittwochmorgen ist auf der Seifersdorfer Straße bei Lomnitz ein Skoda verunglückt. Die 35-jährige Fahrerin hatte gegen 7.40 Uhr in einer Kurve aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Auto verloren. Das Auto drehte sich und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Die Frau verletzte sich leicht, an dem Skoda entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.