Neundorf braucht einen Löschwasser-Tank Die Stadt Herrnhut hat die prekäre Lage in dem Ortsteil im Blick. Noch steht aber die Frage nach der besten Lösung.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Herrnhut sucht derzeit nach einer Lösung für das Löschwasserproblem in Neundorf. Das sagte Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) auf Nachfrage des CDU-Stadtrates Steffen Grimm in der jüngsten Ratssitzung. Bislang hatte die Feuerwehr immer die Möglichkeit, den kleinen Löschteich zu nutzen. Dieser sei inzwischen aber ausgetrocknet, bestätigte auch Riecke. Momentan sei noch zu klären, welche Variante und welcher Standort für die Löschwasserversorgung am besten wäre. Infrage komme beispielsweise eine unterirdische Zisterne, die am Standort des Teiches aber auch weiter in der Ortsmitte ihren Platz finden könnte. Noch im September sollen die Fördermittel für einen Löschwasserbehälter beantragt werden.

Unterirdische Zisternen haben bereits die Ortsteile Heuscheune und Schönbrunn, die in den vergangenen Jahren auf diese Weise ausgestattet worden sind. „Sie hatten damals Priorität, weil in Neundorf der Teich ja noch nutzbar war, erklärt Riecke. Neben Neundorf müsse sich die Stadt zudem mit dem Löschwasser für Ninive befassen. Dort gibt es eine offene Zisterne, die aber auch saniert oder ersetzt werden müsse. Wie die Feuerwehr bestätigte, sei die Alarmierungsordnung für Heuscheune derzeit so ausgelegt, dass ein Fahrzeug mit Löschwassertank eingesetzt werden würde. Zudem gebe es auch durch die Löschhilfevereinbarung mit den Nachbargemeinden eine gute Absicherung.

