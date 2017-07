Neun wollen direkt in den Bundestag Der Kreiswahlausschuss wird am 28. Juli öffentlich über die Vorschläge im Wahlkreis Bautzen I befinden.

Wer zieht in den Bundestag ein? Acht Partei-Kandidaten und ein Bürger-Kandidat aus dem Kreis wollen direkt ins Parlament.

Für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 sind im Wahlkreis 156 – Bautzen I – von acht Parteien Kreiswahlvorschläge eingereicht worden. Außerdem hat sich ein sogenannter Bürgerkandidat registrieren lassen. Dies teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Über die Zulassung der Direktkandidaten muss der Kreiswahlausschuss allerdings noch entscheiden.

Das sind die eingereichten Vorschläge in der Reihenfolge ihres Eingangs: Für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ist Dr. Uta Strewe nominiert, für die Freie Demokratische Partei (FDP) Torsten Herbst, für die Partei Die Linke Caren Nicole Lay, für die Alternative für Deutschland (AfD) Karsten Hilse, für die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Roland Albert Ermer, für die Freien Wähler Günter Klaus Hutschalik, für Bündnis 90/Die Grünen Jens Bitzka, für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) Christoph Tobias Mzingisi Faku. Als Bürgerkandidat „ für ein Deutschland – neutral+souverän+sozial“ will Andreas Lutz Richter antreten. Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss am 28. Juli. Die öffentliche Sitzung findet um 11 Uhr im Landratsamt Bautzen, Bahnhofstraße 9, Raum 210, statt. (SZ)

