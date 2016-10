Neun Verletzte nach Unfallserie Bei Zusammenstößen sind neun Menschen verletzt worden. Es kam zu erheblichen Staus.

Betrunken setzte sich ein 40-Jähriger in der Nacht zum Sonnabend ans Steuer. Auf der Muskauer Straße in Bautzen endete die Fahrt jäh am Baum. © Jens Kaczmarek

Mehrmals mussten die Retter am Wochenende ausrücken. Bereits am Freitag hatten sie alle Hände voll zu tun. Auf der A 4 nach Görlitz nahe Bautzen-West waren gegen 19.30 Uhr vier Autos ineinander gefahren. Ein 81-Jähriger bemerkte ein bremsendes Auto zu spät. Sein Opel prallte gegen einen Mini Cooper, der auf die rechte Spur abkam und gegen einen Golf stieß. Der VW kollidierte wiederum mit einem Sattelzug. Der 81-Jährige und seine Frau wurden schwer, drei weitere Menschen leicht verletzt. Die A 4 blieb bis 22.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr staute sich bis zu zehn Kilometer weit. Kurz nach der Freigabe der Unfallstelle kam noch eine 26-Jährige am Stauende von der Spur ab und fuhr gegen ein Hinweisschild. Sie wurde schwer verletzt.

Bei verbeultem Blech blieb es Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der A 4 in Richtung Dresden. Zwischen Weißenberg und dem Parkplatz Löbauer Wasser-Nord geriet ein Lkw-Fahrer ins Schleudern. Der Laster drehte sich, krachte in die Mittelleitplanke und stoppte entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen. Der 31-Jähriger blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich auf 10 000 Euro. Einen Schutzengel hatte auch ein 49-Jähriger, der am Sonnabendmorgen nach Görlitz unterwegs zwar. Zwischen Uhyst und der Raststätte Oberlausitz stieß er beim Spurwechsel mit dem Pkw gegen einen fahrenden Laster. Es entstand ein Schaden von 15 000 Euro.

Zwei verletzte Kinder bei Auffahrunfall

In Bautzen endete für einen betrunkenen 40-Jährigen in der Nacht von Freitag zu Sonnabend die Fahrt abrupt. Gegen 2 Uhr verlor der Mann auf der Muskauer Straße in Höhe des Netto-Marktes die Kontrolle und stieß gegen einen Baum. Der Wagen war völlig zerstört, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei stellte bei ihm einen Wert von 2,18 Promille fest, außerdem hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Vier Autos waren in einem Unfall am Sonnabendvormittag in Gesundbrunnen verwickelt. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Daimler-Benz auf dem Gesundbrunnenring entlang und stoppte an der Einmündung zur Max-Planck-Straße. Ein nachfolgender 46-jähriger Nissan-Fahrer konnte nur noch nach links ausweichen. Der 51-jährige Fahrer eines Mazda stoppte scharf hinter beiden Autos. Hinter ihm reagierte eine 27-Jährige zu spät, sie schlitterte mit ihrem VW gegen den Mazda und schob diesen gegen den Benz. Ein dreijähriger und ein fünfjähriger Junge in dem VW wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.

