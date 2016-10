Neun Verletzte nach Brandstiftung Unbekannte hatten im Flur eines Mehrfamilienhauses in Döbeln einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Das geschah noch vor Mitternacht.

Erst am 9. Oktober musste die Feuerwehr zum Kellerbrand in die Albert-Schweitzer-Straße ausrücken. Diesmal war der Einsatzort die Roßweiner Straße. © André Braun

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln sind in der Nacht zum Mittwoch neun Bewohner verletzt worden. Sie mussten nach Polizeiangaben wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen medizinisch behandelt werden.

Unbekannte hatten im Hausflur kurz vor Mitternacht einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Zum entstandenen Sachschaden lagen zunächst noch keine Angaben vor. Wer das Feuer gelegt hat, blieb zunächst ebenfalls unklar.

Mehr dazu im Laufe des Tages.

zur Startseite