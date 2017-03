Neun Verletzte auf der A 4 Bei einem Unfall kurz vor Wilsdruff wurden drei Personen schwer verletzt. Grund der Kollision war ein Reifenplatzer.

zurück Bild 1 von 4 weiter In dem Kleinbus saß die Fußballmannschaft des Hartmannsdorfer SV. © Roland Halkasch In dem Kleinbus saß die Fußballmannschaft des Hartmannsdorfer SV.

Der Toyota war auf dem Dach liegengeblieben.

Der Ford war neben der Autobahn auf die Seite gekippt.

Auf der A 4 in Richtung Dresden bildete sich wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten ein langer Stau.

Am Sonnabend kam es gegen 13 Uhr auf der A 4 zwischen Nossen und Wilsdruff zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor Wilsdruff gerieten ein Kleinbus Ford Transit und ein Pkw Toyota aneinander. Vermutlich hatte der Ford einen Reifenplatzer und war ins Schleudern geraten. Beide Fahrzeuge überschlugen sich. Der Toyota blieb auf dem Dach und der Ford auf der Seite liegen.

Im Kleinbus befanden Fußballspieler des Hartmannsdorfer Sportvereins 05.

Insgesamt zogen sich neun Personen Verletzungen zu. Drei Unfallbeteiligte verletzten sich schwer, die anderen trugen leichte Blessuren davon.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein langer Stau in Richtung Dresden. (hal)

