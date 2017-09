Neun Uhr beginnt das Abfischen Am Sonnabend findet das Natur- und Fischerfest am Erlichthof in Rietschen statt. Im Mittelpunkt steht natürlich der Fisch.

Das Abfischen ist die Attraktion beim Natur- und Fischerfest des Erlichthofes in Rietschen. © Rolf Ullmann

Das Fischerfest findet am Sonnabend bereits zum 24. Mal statt und beginnt um neun Uhr mit dem Abfischen des Erlichtteiches. „Im Laufe des Vormittags laden die Fischer der Fischzucht Rietschen GmbH zu weiteren Fischzügen ein. Frischer und geräucherter Fisch und Fischsuppe werden zum Verkauf angeboten“, sagt Marion Girth von der Natur- und Touristeninformation. Als Spezialität gebe es Grill-Lachse. In einem Aquarium kann die heimische Unterwasserwelt beobachtet werden.

Ganztägig spielen die Vollblutmusikanten der Dresdner Gruppe „Tam tam“ am Forsthaus auf und am Nachmittag unterhält auf der Freilichtbühne die Country-Band „Vergissmeinnicht“ die Besucher.

Ein großer Bauern- und Naturmarkt lädt über den Tag zu einem Rundgang durch die Erlichthofsiedlung ein. Hier gibt es nicht nur Fisch, sondern auch Gebratenes und Gebackenes, Gesponnenes, Gewebtes, Getöpfertes und vieles, vieles mehr.

Ein buntes Programm sorgt für abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Besucher können beim Holzpantoffelnherstellen, Papierschöpfen, Filzen, Spinnen, Schnitzen und Sensedengeln zu schauen und mitmachen. Imker Sieghard Richter aus Krauschwitz berät vor dem historischen Bienenhaus im Museumsgehöft wie jeder Naturfreund die Bienen bei ihrer wichtigen Tätigkeit unterstützen kann und gibt wichtige Tipps für zukünftige Hobby-Imker.

Sorbische Traditionspflege mit den Schleifer Stickfrauen ist wieder im Museum zu erleben. Die Mitarbeiter des Biosphärenreservates zeigen eine umfangreiche Pilzausstellung und beraten jeden Pilzsammler. Bogenschießen, Reiten auf Zigeunerpferden (Tinkas), Streichelzoo und Bauernhoftiere sowie ein Mäusezirkus bereichern die ländliche Atmosphäre in der Erlichthofsiedlung. An der Radlerscheune werde der „Neugier-Express“, ein rollendes Experimentiermuseum, mit rund 40 Mitmachexperimenten und einem technischen Kreativplatz, seine Stände aufbauen und zum Tüfteln und Experimentieren einladen, verrät Gierth. Auch lohne sich ein Besuch des historischen Holzhausensembles in Rietschen besonders an diesem Sonnabend.

Termin: 23. September, 9 bis 17 Uhr

