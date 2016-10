Neun Stücke, sechs Premieren Geballtes Theater bieten am Sonnabend die Landesbühnen. Die SZ war vorab mit den Ausstattern hinter den Kulissen.

Mitten im Wald – stilisiert jedenfalls – stehen Ausstatter Stefan Wiel und sechs Studentinnen. © Norbert Millauer

Der Eingang ist der einer Höhle. Dann folgt ein Wald. Danach ein langer Tisch, von Geistern umkreist. Alles ziemlich mystisch. Soll es auch sein: „Märchen und Mythen“ haben die Landesbühnen diesen Sonnabendabend überschrieben.

Und das soll gleich am Eingang erlebbar sein, sagt Stefan Wiel. Wiel hat die Ausstattung für neun Aufführungen besorgt, die an diesem Abend auf Hauptbühne, Studiobühnen und Nebenbühnen über die Bretter gehen werden. Ein Mammutprojekt, für welches sich der erfahrene Theatermann Unterstützung geholt hat. Sechs Studentinnen, die vor ihrem Masterabschluss Bühnenbild an der Technischen Universität in Berlin stehen. Mit Höhleneingängen haben es die jungen Frauen. Ein zweiter dunkler Eintritt führt vom Hof ins Haus. Gekoppelt mit einer Videoprojektion, die den Gast bis ins Kosmische schauen lassen soll. Viel Mystik, viel Fantasie eben.

In dieser ganzen Märchenwelt kann der Theaterbesucher an einem Abend in drei Zeitebenen je ein Stück besuchen – Goethes Reineke Fuchs, Der kleine Prinz von Saint-Exupèry oder Lieder aus tausendundeiner Nacht beispielsweise. Die Auswahl trifft der Gast an den eingangs erwähnten Tischen. Stefan Wiel: „Wer sich noch beraten lassen will, welches Stück vielleicht das Beste für ihn ist, der sollte etwas früher als 18 Uhr kommen. Dramaturgen beraten an den Tischen zur Auswahl.“

Wiel und seine sechs Assistentinnen haben indes in der Vorbereitung nicht nur ihre Fantasie in machbare Kulissen einfließen lassen dürfen, sie mussten auch dafür sorgen, dass zwischen den drei Zeitebenen alles auf das nächste Stück umgebaut werden kann. Module und Rollbahnen und Klettverbindungen gibt es dafür. Beleuchtungskonzepte sollen so aufeinander abgestimmt sein, dass nicht jeder Scheinwerfer neu gedreht werden muss. Dafür reiche die Pausenzeit einfach nicht aus, sagt Wiel.

Überhaupt, plastische Objekte wie ein ganzer Pflanzenurwald aus Plastik, Lichteffekte und Sound sollen die Theaterbesucher in die Märchenwelt locken. Selbst eine Ausstellung zum Thema des Abends hat eine der Studentinnen zusammengestellt. Etwas für die Pause, meint der Ausstattungsleiter.

Zum dritten Mal bieten die Landesbühnen ihrem Publikum einen solchen opulenten Abend. Neun Stücke auf einen Streich, davon sechs Premieren. Schauspiel, Tanz, Gesang. Das alles stimmig hinzukriegen, dazu haben die großzügigen Räume in den neuen Werkstätten, gegenüber vorher, manches erleichtert. „Es war genug Platz. Wir konnten unsere Bühnenbilder nebeneinander aufbauen und daran auch am Wochenende arbeiten“, sagt eine der Studentinnen.

Was auf dem Programmzettel steht, das lässt sich an einem Abend gar nicht vom Zuschauer abarbeiten. Deshalb sollte jeder, der alles sehen will, sein Ticket aufheben. Am 21., 22. und 23. sowie am 31. Oktober wird das ganze mystische Märchenspektakel erneut gegeben – für alle Wiederkommer mit dem Ticket vom ersten Mal zum halben Preis.

