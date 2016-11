Neun Straßenbahn- und Buslinien werden umgeleitet An drei Stellen in Dresden wird derzeit gebaut. Viele Stationen werden nicht angefahren.

Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) müssen derzeit einen wahren Umleitungsmarathon in Kauf nehmen. Denn gleich an drei Stellen wird gebaut. An der Ecke Anton-/Leipziger Straße fahren die Linien 4, 6, 9 und 11 wegen Gleisbauarbeiten andere Wege. Die Haltestelle Palaisplatz wird bis Montag, 3.15 Uhr, nicht angefahren. Am Neustädter Markt hält die Linie 8 in beiden Richtungen, die 11 nur in Richtung Zschertnitz.

Weil außerdem auf der Karcherallee an der Fahrbahn gebaut wird, müssen auch die Busse der Linien 61, 63 und 85 umgeleitet werden. Die Station Tiergartenstraße wird deshalb in dieselbige verlegt. An der Haltestelle Grunaer Weg müssen Fahrgäste an der Kreuzung zur Winterbergstraße einsteigen. Die Umleitungen gelten bis 11 Uhr am Sonntag.

Auch am Fetscherplatz kommt es erneut zu Umleitungen der Linie 64. Denn die Stadtwerke Drewag verlegen an der Kreuzung neue Leitungen. In Richtung Kaditz fahren die Busse deswegen bis auf Weiteres über Borsberg-, Anton-Graff-, Haydn- und Fetscherstraße. (SZ/sag)

