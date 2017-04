Neun offene Werkstätten in Görlitz Bauen, basteln, drucken: All das ist in Görlitz für jedermann auf eigene Faust möglich. Und zwar bei drei Veranstaltern.

Buchbinder Sebastian Hänel (l.) öffnet seine Werkstatt in der Landeskronstraße 49. Das tun auch Ellinor von Recklinghausen (M.) und Juliane Wedlich vom Kühlhaus. © nikolaischmidt.de

Mit den Kindern klappt es schon ganz gut bei Sebastian Hänel. Regelmäßig kommen Gruppen im Schul- und sogar im Vorschulalter in seine kleine Buchbinderwerkstatt in der Landeskronstraße 49, direkt am Lutherplatz. „Eigentlich will ich aber auch gern mit Erwachsenen arbeiten“, sagt er. Seit Ende Februar hat er jeden Mittwochabend geöffnet, immer von 18 bis 21 Uhr. Da ist die Resonanz aber noch nicht allzu groß. Bei Juliane Wedlich ist es ganz anders. Die von ihr aufgebaute Siebdruckwerkstatt im Weinhübler Kühlhaus findet durchaus Anklang bei Erwachsenen. „Aber die meisten denken, das sei nur meine Werkstatt“, bedauert sie. Juliane Wedlich will dort aber gar nicht alles selbst machen, gleich recht nicht Auftragsarbeiten für Firmen: „Es ist eine offene Werkstatt, in der die Leute selbstständig arbeiten können.“

Um mehr Leute auf ihre Angebote aufmerksam zu machen, tun sich Sebastian Hänel, das Kühlhaus sowie die Rabryka in der Bautzener Straße 32 jetzt zusammen – mit einer gemeinsamen Werkstattkarte. Die kann jeder Interessierte für einen symbolischen Euro kaufen. Die drei Veranstalter bieten insgesamt neun offene Werkstätten an: Siebdruck, Kreativwerkstatt und Fotolabor im Kühlhaus, Bauraum, Technik-Reparaturraum, Tonlabor und Gartenhügel in der Rabryka sowie Buchbinden und Linolschnitt bei Sebastian Hänel. Jede der neun Werkstätten hat einen eigenen Stempel. Auf der Karte ist genug Platz für alle neun. „Den Stempel gibt es aber nicht einfach so, sondern erst nach einer Einweisung“, erklärt die Studentin Ellinor von Recklinghausen, die derzeit ein Praktikum im Kühlhaus macht: „Dazu muss man einen Termin mit dem Werkstattleiter vereinbaren oder einen Workshop besuchen.“

Diese Einweisung kann unterschiedlich lang sein. Beim Gartenhügel in der Rabryka zum Beispiel geht das ganz schnell, dort ist nicht so viel zu beachten. In der Kühlhaus-Kreativwerkstatt mit ihren Standbohrmaschinen und Nähmaschinen kann eine Stunde ausreichend sein. Bei Sebastian Hänel ist es aufwendiger und dauert länger: „Ich will die Leute schon kennenlernen, denn ich habe viele kleine Sachen, die pfleglich behandelt werden müssen.“

Wer einmal den passenden Stempel auf seiner Karte hat, kann die jeweilige Werkstatt jederzeit nutzen. Im Kühlhaus und der Rabryka kostet das drei Euro pro Stunde, bei Sebastian Hänel sieben Euro. Materialkosten kommen jeweils noch dazu. In der Rabryka ist fast immer jemand da, dort können Werkstattnutzer einfach hingehen. „Im Kühlhaus und bei mir empfiehlt es sich, vorher kurz anzurufen“, sagt Sebastian Hänel. Es soll ja keiner vor verschlossenen Türen stehen. Juliane Wedlich hat neulich schon die ersten zwei Karten mit Stempel für die Siebdruckwerkstatt ausgegeben. Ein Ziel, wie viele Karten und Nutzer es geben soll, hat sie aber nicht: „Es geht nicht um Masse.“ Stattdessen ist das Angebot für die gedacht, die es wirklich wollen – und pfleglich mit den Werkstätten umgehen.

zur Startseite