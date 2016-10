Neun neue Nager erobern den Zoo

Zwei der neuen Präriehunde erkunden ihr Gehege im Zoo Dresden. © Zoo Dresden

„Täglich grüßt der Präriehund“, schreibt der Dresdner Zoo in einer Pressemitteilung am Dienstag und spielt mit dem leicht entfremdeten Filmtitel auf seine neuesten Tiere im Bestand an. Diese sehen Murmeltieren zwar ähnlich, sind aber keine. Bei den seit vergangenem Donnerstag in einer Anlage neben dem Terrarium-Haus lebenden Nagern handelt es sich um Schwarzschwanz-Präriehunde.

In ihrem Gehege finden die Tiere einen Erdhügel vor. Seit die fünf Männchen aus dem Zoo Hannover und die vier Weibchen aus Rotterdam eingezogen sind, ist das Gewühle groß. Die Nager graben Gänge und gestalten das Areal nach eigenen Vorstellungen um. Das ist auch gewollt, denn die Tiere sollen sich wohlfühlen und vermehren. Der Zoo hofft, dass das in den nächsten zwei Jahren passiert.

Präriehunde sind das ganze Jahr über aktiv und können von Zoobesuchern beobachtet werden. Anders als die etwa doppelt so großen Murmeltiere halten sie nämlich keinen Winterschlaf. (fsc)

