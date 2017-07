Neun neue Gesichter bei Budissa Bautzen Zum Punktspielstart stehen sich in Neugersdorf der FCO und die Spreestädter gegenüber. Cottbus ist für viele der Titelanwärter.

Mit diesem Team geht Budissa Bautzen in die neue Saison (von links), hinten: Pavel Patka, Johann Weiß, Kevin Bönisch, Franz Pfanne, Daniel Hänsch, Martin Hoßmang, Tobias Heppner. Mitte: Co-Trainer Stefan Fröhlich, Cheftrainer Torsten Gütschow, Betreuer Hans-Peter Worgul, Max Gehrmann, Franz Hausdorf, Jonas Krautschick, Ezequiel Horacio Rosendo, Paul Milde, Physiotherapeut Chris Lange, Physiotherapeut Sascha Reichelt, Betreuer Frank Hoder, Mannschaftsleiter Daniel Jesinghaus. Vorn: Sepp Kunze, Tim Wockatz, Jonas Mack, Maik Ebersbach, Marek Große, Toni Barnickel, Josef Müller, Norman Kloß. Es fehlen Torwarttrainer René Katzwinkel, Betreuer Clemens Werner und Tony Schmidt. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Das Warten hat ein Ende. Am Sonnabend startet die Fußball-Regionalliga Nordost in die Saison 2017/18. Gleich zum Auftakt wird es eine tolle Kulisse geben, denn im Leipziger Stadtduell stehe sich Aufsteiger BSG Chemie und der 1. FC Lokomotive im altehrwürdigen Alfred-Kunze-Sportpark gegenüber. Brisant allemal, wenngleich ganz sicher etwas ruhiger auf den Rängen, wird es dann am Sonntag beim nächsten sächsischen Viertliga-Derby zwischen dem FC Oberlausitz Neugersdorf und der FSV Budissa Bautzen.

Schiedsrichter ist der Dresdner Stefan Herde, der die Partie in der Neugersdorfer Sparkassen-Arena bereits um 11.15 Uhr anpfeifen wird. Der Grund für die sehr ungewöhnliche Anstoßzeit ist das „Gierschdurfer Schissn“ (Jacobimarkt). Das Volksfest und die damit verbundene Sicherheits- und Parkplatzsituation ließ dem Nordostdeutschen-Fußball-Verband (NOFV) angeblich keine andere Wahl. „Ich finde die Anstoßzeit nicht optimal, aber wir müssen mit dieser Entscheidung leben“, sagt Budissas Chefcoach Torsten Gütschow, der am Freitag seinen 55. Geburtstag feiert. Wen der Bautzener Coach am Sonntag für die Startelf nominieren wird, bleibt abzuwarten.

Im letzten Test gegen Oberligist BSG Wismut Gera (0:0) blieben einige Fragen unbeantwortet, zumal Gütschow komplett durchwechselte. Dennoch musste er feststellen: „Uns fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit, wir brauchen zu viele Chancen, um Tore zu schießen.“ Ähnlich sah es zuletzt auch beim Konkurrenten in Neugersdorf aus, der seine nach knapp 80 Minuten abgebrochene Generalprobe gegen Fünftligist Inter Leipzig vermasselte (0:1).

„Wir haben in der Vorbereitung nie mit der ersten Elf gespielt“, lässt sich FCO-Coach Vragel da Silva vor dem ersten Punktspiel ebenfalls nicht in die Karten schauen. „Mit Stepan Vachousek, der zuletzt noch in der ersten tschechischen Liga aktiv war, und Pedro Fagan haben wir zwei Routiniers geholt, die uns sofort weiterhelfen. Dazu kommen drei bis vier junge Spieler, die sich aufdrängen. Wir haben deutlich mehr Optionen als in der Vorsaison.“

Vereinsführung erfüllt alle Wünsche

Zwei, die nicht mehr beim FCO dabei sind, werden mit großer Wahrscheinlichkeit für Bautzen auflaufen: Der universell einsetzbare Jonas Krautschick und der routinierte Abwehrstratege Sepp Kunze sind zwei von acht Neuen bei Budissa. Zudem rückt der junge Mittelfeldspieler Tim Wockatz aus dem FSV-Nachwuchs auf. Die Vereinsführung hätte ihm alle Wünsche erfüllt, sagt Gütschow über seine neuen Spieler.

So geht Budissa in die neue Saison zurück 1 von 5 weiter Tor: Marek Große (23 Jahre), Maik Ebersbach (27, Zugang von Erzgebirge Aue). Abwehr: Pavel Patka (30), Johann Weiß (20, Zugang vom VfV Hildesheim), Franz Hausdorf (23), Toni Barnickel (20), Tobias Heppner (23), Martin Hoßmang (30) und Sepp Kunze (28, Zugang vom FCO Neugersdorf). Mittelfeld: Josef Müller (19), Jonas Krautschick (20, Zugang vom FCO Neugersdorf), Ezequiel Horacio Rosendo (32), Tony Schmidt (29, Zugang vom TuS Koblenz), Norman Kloß (20), Tim Wockatz (18, Zugang eigener Nachwuchs), Franz Pfanne (22), Jonas Mack (19, Zugang vom VFC Plauen) und Paul Milde (22). Angriff: Max Gehrmann (22, Zugang von Wismut Gera), Daniel Hänsch (21) und Kevin Bönisch (22, Zugang vom FSV Zwickau). Trainer: Chefcoach Torsten Gütschow (54), Co-Trainer Stefan Fröhlich (39), Torwarttrainer René Katzwinkel (44).

Ähnlich sieht das auch Geschäftsführer Sven Johne: „Mithilfe des neuen sportlichen Leiters Martin Kolan und unseres Cheftrainers wurde das Gesicht der Mannschaft stark verändert.“ Die Vereinsphilosophie umschreibt Johne so. „Unter Berücksichtigung unserer finanziellen Möglichkeiten werden wir weiterhin auf junge deutsche Talente setzen, trotzdem aber auch erfahrene Spieler in den Kader einbauen, um uns langfristig im Mittelfeld der Liga zu etablieren. Dass das ein weiter Weg ist und wir erst am Anfang stehen, ist uns bewusst.“ Auch die Abgänge von Torhüter Norman Wohlfeld und Maik Salewski, dem besten Torschützen der Vorsaison, sowie das Laufbahnende von Martin Kolan müssen erst einmal kompensiert werden.

Bereits drei Tage nach dem Saisonauftakt bestreiten die Budissen ihr erstes Heimspiel. Am 2. August stellt sich die TSG Neustrelitz im Stadion Müllerwiese vor. Trotz des letzten Tabellenplatzes hatte die TSG die Liga gehalten, weil es 2016/17 keine sportlichen Absteiger in der Regionalliga Nordost gab. „Diesmal“, so glaubt Vragel da Silva, „wird es aber einen NOFV-Absteiger aus der dritten Liga geben und dadurch wird deutlich mehr Bewegung in den Abstiegskampf der Regionalliga kommen“.

Die Favoriten sind andere

Für den Titelkampf sieht Torsten Gütschow den FC Energie Cottbus, den 1. FC Lok Leipzig und die Neugersdorfer in der Favoritenrolle. Da Silva sieht das etwas anders: „Ganz oben mitspielen? Dafür wird es bei uns nicht reichen.“ Dagegen stehen die Cottbuser auch beim Brasilianer auf der Liste der Favoriten ganz oben. Und die Erwartungshaltung in der Lausitz ist riesengroß. Energie verkaufte knapp 2 000 Dauerkarten. Bereits am dritten Spieltag müssen die Bautzener beim Meisterschaftsfavoriten in Cottbus Farbe bekennen.

Als Kapitän und damit Nachfolger von Martin Kolan wird Franz Pfanne die Budissen durch das Spieljahr führen. „Die Vertragsverlängerung von Franz hat mich sehr gefreut“, so Gütschow. Pfanne – ein waschechter Bautzener – war 2015 von Dynamo Dresden gekommen. Der 1,87-Meter-Mann ist im Abwehrverbund gesetzt und wird auch im neuen Spielsystem seine Stärken ausspielen. Mit zwei „Sechsern“ will Torsten Gütschow wieder mehr Stabilität ins System bringen.

Offensiver spielen

„Und wir wollen offensiver spielen, in der Vorsaison hatten wir ja praktisch gar keinen Stürmer im Team.“ Mit Kevin Bönisch, der vom Drittligisten aus Zwickau kam, „steht uns jetzt ein richtig guter Angreifer zur Verfügung“, freut sich der Trainer. Auch die späte Verpflichtung des erfahrenen Tony Schmidt, der seine Stärken auf der Außenbahn ausspielen soll, untermauert die Ansprüche von Gütschow, der wohl in einigen Partien auch wieder mit zwei Stürmern angreifen lassen wird.

Der einstige Torjäger – Fußballer des Jahres 1991 und dreimal Schützenkönig der DDR-Oberliga – weiß ganz genau, wo das Tor steht. Erst vor wenigen Tagen erzielt er in einem Freundschaftsspiel der Dynamo-Oldies vier Treffer. Mannschaftskollege Matthias Müller (62), jetzt Übungsleiter in Radebeul, geriet regelrecht ins Schwärmen: „Es ist unglaublich, wie er noch mit der Kugel umgeht und diese mit Fuß oder Kopf gekonnt ins Netz befördert. Seine Schützlinge können sich da auf dem Trainingsplatz sicher viel abgucken.“ Das bleibt zu hoffen, damit Budissa 2018 am Ende nicht wieder mit den wenigsten erzielten Toren zu Buche steht. (mit jk)

