Neun Jahre gefordert für Brandstifter

Seit Januar muss sich ein 56-jähriger Angeklagter vor dem Landgericht Dresden wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten. Jetzt haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten. Der Russlanddeutsche Viktor E. aus Senftenberg soll im April vergangenen Jahres aus Eifersucht Benzin in die Wohnung seiner Freundin gekippt und angezündet haben. Glücklicherweise befand sich zum Tatzeitpunkt niemand in der Wohnung im zehnten Stock des Hauses in der Budapester Straße.

Oberstaatsanwalt Christian Avenarius forderte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren für den einschlägig vorbestraften Angeklagten. Verteidigerin Caroline Kager plädierte dafür, ihren Mandanten lediglich wegen schwerer Brandstiftung zu nicht mehr als sechs Jahren zu verurteilen.

E. selbst sagte in seinem letzten Wort, er habe niemanden töten wollen und hoffe auf eine Therapie, um ihn von seiner Alkoholsucht zu kurieren. Das Urteil des Schwurgerichts soll am Freitag gesprochen werden. (SZ/lex)

