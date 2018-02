Neun Glashütter Uhren im Wettbewerb Insgesamt 100 Zeitmesser sind nominiert. Neun Stück kommen aus der Uhrenstadt.

© PR

Glashütte. Die Fachzeitschrift „Armbanduhren“ und die Wochenzeitung „Welt am Sonntag“ suchen auch in diesem Jahr wieder die „Uhr des Jahres“. Die Chancen, dass Preise – gesucht wird in den Kategorien „Klassische Uhr des Jahres 2018“ sowie die „Sportuhr des Jahres 2018“ – nach Glashütte kommen, sind groß. Denn unter den 100 nominierten Uhren sind neun aus Glashütte dabei. Chancen können sich alle in der Stadt agierenden Hersteller ausrechnen.

Im Klassik-Wettbewerb sind Uhren von Tutima, Nomos Glashütte, Lange, Großmann und Bruno Söhnle vertreten. Im Parallel-Wettbewerb sind Zeitmesser von Glashütte Original, Mühle, Union und Wempe dabei. Abstimmen können die Leser der beiden Publikationen. Die Sieger in drei weiteren Kategorien werden von einer Jury ermittelt, die vom Fachjournalisten Peter Braun geleitet wird. Die Sieger werden zur Uhrenmesse in Basel am 22. März bekanntgegeben. (SZ/mb)

