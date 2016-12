Neun Firmen hoffen auf Uhrenpreise Deutsche Uhrenfans können gegenwärtig ihre Favoriten wählen. Dazu finden zurzeit zwei Abstimmungen statt.

Bis Mitte Januar suchen das Uhren-Magazin, das Nachrichtenmagazin Focus und das Onlineportal des Magazins die Uhren, die mit der Goldenen Unruh ausgezeichnet werden sollen. Dazu finden zurzeit zwei Abstimmungen statt. In diesem Wettbewerb sind zwölf Uhren aus Glashütte mit dabei (SZ berichtete).

Parallel dazu suchen das Magazin Armbanduhren und die Wochenzeitung Welt am Sonntag die besten und gelungensten Modelle aller Neuerscheinungen. Deren Leser wählen zum einen die „Klassische Uhr des Jahres 2017“ sowie die „Sportuhr des Jahres 2017“. Jeder Hersteller ist nur in einer der beiden Kategorien vertreten. Die Gewinner werden im Rahmen einer Preisverleihung am ersten Publikumstag der weltweit größten Uhrenmesse, der Baselworld, am 23. März, bekannt gegeben.

Auch bei diesem Wettbewerb dürfen sich die Glashütter Firmen Chancen ausrechnen. Denn unter den jeweils 50 Nominierten sind alle neun Uhrenhersteller vertreten. In der Kategorie Klassische Uhren stehen Modelle der Firmen Wempe Chronometerwerke, Union, Nomos Glashütte, Mühle Glashütte, Moritz Grossmann, Glashütte Original, Söhnle und Lange zur Wahl. Tutima hat als einzige Firma bei den Sportuhren ein Modell im Rennen. (SZ/mb)

