Fußball – Landesklasse Nord Neun Endspiele am Stück Klare Konstellation: Dem Döbelner SC (13./19) helfen im Kampf gegen den Abstieg ausnahmslos volle Erfolge.

Der abstiegskampferprobte DSC-Kapitän Patrick Peschel und seine Truppe müssen in den nächsten Spielen zwingend punkten. © André Braun

Neun Endspiele bis zum Saisonhalali am 17. Juni gegen den SC Hartenfels Torgau Neun Endspiele für den Döbelner SC, um den Klassenerhalt aus dem Feuer zu reißen und auch in der kommenden Saison Landesklasse zu spielen.

Um das zu erreichen, gilt es für die Mannschaft der Trainer Uwe Zimmermann und René Hüttmann sprichwörtlich nicht nur Gras, sondern Dreck zu fressen. So definiert sich Abstiegskampf, den ein Großteil der Mannschaft in dieser Form allerdings das erste Mal kennenlernt und damit schwerlich umzugehen vermag. Soll der Klassenerhalt allerdings gelingen, muss diese Tatsache umgehend in den Kopf eines jeden Spielers einziehen. Denn Zeit, sich darüber zu freuen, mit einer spielerisch guten Leistung verloren zu haben, ist nicht mehr. Nur nur neun Spiele... Und die Konstellation mutet nicht positiv an. Denn sollte sich der VfB Zwenkau in der Landesliga nicht retten können, würde sich die Anzahl der Absteiger in der Landesklasse durch zwei Absteiger aus der Landesliga auf vier erhöhen. Tendenz derzeit gleichbleibend beziehungsweise eher fallend. Denn während sich der Abstand nach vorn auf vier, (TSV Schildau (12./23) und sechs Punkte, FC Bad Lausick (11./25) vergrößert hat, schmilzt der Rückstand nach hinten. So ist der SV Eintracht Sermuth (14./18) auf direkte Tuchfühlung gegangen. Nicht zuletzt deshalb sind in den nächsten Spielen, vor allem in denen zu Hause, Siege Pflicht. Egal wie der Gegner heißt oder wo er in der Tabelle steht. So auch am Sonnabend gegen den Tabellenfünften FSV Krostitz (5./35), denn die Konkurrenz wird nicht schlafen.

