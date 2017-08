Neun Bürger vergeben 65 000 Euro Vereine und Initiativen können bis zum 15. September ihre Vorstellungen einschicken. Gesucht werden Ideen für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander.

© - keine Angabe im huGO-Archivsys

Jetzt sind Ideen gefragt: Vereine und Initiativen in Meißen sind aufgerufen, für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander einzustehen. Dabei soll das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ helfen. Dessen Ziel ist es, ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf kommunaler und regionaler Ebene zu fördern. Insgesamt, so teilt die Stadt Meißen mit, werde für dieses Jahr eine Fördersumme in Höhe von 104,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, davon gibt es für Meißen 65 288 Euro für den Programmbaustein „Partnerschaft für Demokratie“.

Vereine und Institutionen, die sich mit eigenen Ideen engagieren wollen, sind nun aufgerufen, das Programm mit Leben zu füllen. Ihre Vorstellungen können sie noch bis 15. September 2017 per E-Mail an die Sopro Meißen schicken. Die Koordinierungsstelle berät bei der Umsetzung von Projekten und der Beantragung von Fördermitteln. Ob ein Projekt unterstützt wird, entscheidet der örtliche Begleitausschuss. In Meißen gehören diesem neun Bürger an. Deutschlandweit werden 261 Städte, Gemeinden und Landkreise unterstützt. (SZ)

Mail an: pfd@sopro-meissen.de

zur Startseite