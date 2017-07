Neun Bewerber für Bundestagsmandat Die Kreiswahlvorschläge für die Bundestagswahl im September sind beendet.

Sächsische Schweiz. Für den Wahlkreis 158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind bis zum Fristende am vergangenen Montagabend neun Kreiswahlvorschläge für die Bundestagswahl eingereicht worden. Das teilte Kreiswahlleiter Thomas Obst mit. Neben den bereits im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben die Parteien FDP, AfD, Bürgerrechtsbewegung Solidarität und Die Partei Wahlvorschläge für Bewerber um das Direktmandat eingereicht. Außerdem liegt die Bewerbung eines Einzelbewerbers vor, der hierfür mindestens 200 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten einreichen musste.

Über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge zur Bundestagswahl am 24. September muss noch der Kreiswahlausschuss entscheiden. Die öffentliche Sitzung findet am 28. Juli, ab 13.30 Uhr, im Landratsamt in Pirna, im Raum EF 1.24, statt. (SZ/gk)

