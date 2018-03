Neumarktwirte prüfen Klage

Maik und Janet Kosiol, die Inhaber des Piazza Nova am Neumarkt. © Sven Ellger

Janet und Maik Kosiol fühlen sich geprellt. Die beiden Gastronomen hatten das insolvente Piazza Nova auf dem Neumarkt kurzfristig übernommen. Nun sollen sie die Räume schon wieder verlassen. Deshalb prüft das Paar nun, eine Klage auf Schadenersatz zu erheben. Denn die Gastronomen, die weitere Lokale in Dresden betreiben, hatten reichlich Ausgaben. Sie renovierten und stellten neues Personal ein. Außerdem zahlten sie dem insolventen Vorgänger 14 000 Euro als Ablöse.

Am ersten Januar hatten Kosiols deinen Vertrag mit dem Insolvenzverwalter unterschrieben. Der galt nur bis zum 31. März. Das machte die beiden zwar stutzig. Ihnen wurde allerdings erklärt, dass so kurzfristig kein richtiger Mietvertrag ausgearbeitet werden könne. Also unterschrieben die Gastronomen und betrieben das Lokal vier Wochen lang. Am 8. Februar teilte der Vermieter, die Reggeborgh Investment & Management GmbH, dann allerdings mit, dass er doch keine gastronomische Nutzung für die Räume wolle. (SZ/jv)

