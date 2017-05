Neumarkt-Wächter begrüßen neue Pläne Hinter dem Kulturpalast entsteht ab Herbst das Quartier „Schloßeck“. Zwei Stile treffen dort aufeinander.

Es kommt nicht oft vor, dass die Gesellschaft Historischer Neumarkt auf Anhieb mit einem Fassadenentwurf einverstanden ist. Im Fall des neuen Quartiers an der Schloßstraße, das ab Herbst gebaut werden soll, ist das anders. Es sei erstaunlich, was die beiden Architekturbüros entwickelt hätten, sagt der Vereinsvorsitzende Torsten Kulke. „Sie waren in der Vergangenheit nicht gerade dafür bekannt, dass man sich an eine bestehende Bebauung anpasst und zelebrierten lieber den Bruch.“

Gemeint sind die Dresdner Architekten Knerer und Lang sowie Wörner, Traxler und Richter. In einem Werkstattverfahren mit drei weiteren Bewerbern erhielten die Entwürfe der beiden Büros gleich viele Stimmen. Der Bauherr, die Baywobau, entschied sich daraufhin, die klassischen, historisch anmutenden Fassadenpläne mit den modernen zu verbinden. „Wir hoffen nun darauf, dass auch bei der Ausführung auf die Qualität und die Materialwahl besonderer Wert gelegt wird“, so Kulke weiter. Er begrüßt, dass trotz der Nähe zum Kulturpalast nicht versucht wird, den modernen Baustil auf die umliegenden Quartiere zu übertragen. „Der Kulturpalast ist ein starker Solitär und benötigt keine Einbindung in die neu entstandenen Quartiere und damit keinen Bruch.“

Insgesamt 53 Zwei- bis Fünfraumwohnungen will die Baywobau in dem Quartier einrichten. Das Erdgeschoss ist für Läden vorgesehen. Gegenüber des Kulturpalastes soll ein Restaurant einziehen. Investitionssumme: 36 Millionen Euro. Für Ende 2019 ist geplant, das Quartier „Schloßeck“ fertigzustellen. (mit SZ/lk)

