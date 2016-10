Neumarkt-Quartier von Gerüst befreit Die Fassaden des zukünftigen Wohn- und Seniorenhauses sind fast fertig. Jetzt beginnt der Innenausbau.

Freier Blick auf die Fassaden am Neumarkt-Quartier. © Claudia Hübschmann

Auf Meißens größter Baustelle am Neumarkt geht es weiterhin zügig voran. Das ist dieser Tage deutlich zu erkennen, ist doch der Blick auf die lange Zeit eingerüstete Fassade des Quartiers Neumarktschule jetzt frei. In Grau- und Weiß ist diese gestaltet und mit großen Glasfronten versehen. In den nächsten Tagen und Wochen wird es nun mit dem Innenausbau weitergehen. Bis zum Ende des Jahres soll das Quartier fertiggestellt sein, so das Ziel des Bauherren – der Volks- und Raiffeisenbank Meißen-Großenhain. Sie investiert etwa zehn Millionen Euro in das Projekt. Anfang 2017 sollen 49 Wohnungen des Komplexes an die Advita Pflegedienst GmbH übergeben werden. Deren Mitarbeiter werden sich in dem Gebäude-Ensemble in Bereichen für Betreutes Wohnen sowie der Tagespflege um Senioren kümmern.

Eine weitere Anzahl von 38 Mietwohnungen ist für Familien vorgesehen. Prunkstück des Wohnkomplexes an der Triebisch soll ein begrünter Innenhof werden, von dem aus alle Häuser und per Fahrstuhl auch alle Ebenen des Quartiers erreichbar sein werden. Die drei zusammenhängenden Häuser, die den Gesamtkomplex bilden, werden jeweils fünf Stockwerke hoch sein. Die Firma Advita wird ein eigenes Büro vor Ort beziehen. (SZ/mhe)

