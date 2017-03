Neumarkt könnte ständiger Ort für Kunst werden Um ein Kunstwerk aufzustellen, sind viele Genehmigungen nötig. Doch es geht auch anders. Was vor allem mit Geld zu tun hat.

Das Bus-Monument auf dem Neumarkt wird in wenigen Tagen abgebaut. © René Meinig

Nur noch wenige Tage, dann wird das Bus-Monument auf dem Neumarkt abgebaut, um danach in einer anderen Stadt Kunstinteressierte anzulocken. Doch es dauert nur kurze Zeit, dann wird erneut eine Skulptur den Neumarkt bereichern. Am 25. März kommt das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“, das von den beiden Hamburger Künstlern Heike Mutter und Ulrich Genth stammt. Sie haben darin Abformungen Dresdner Denkmale wie der Trümmerfrau oder des Mozartbrunnens verwendet.

Doch während das Bus-Monument sehr kurzfristig von der Stadt genehmigt wurde, musste das Hamburger Künstlerduo eine lange Ämter-Tour durchlaufen, ehe alle nötigen Absprachen getroffen waren. Obwohl sie von der Kunstkommission ausgewählt worden waren. Misst die Stadt hier mit unterschiedlichem Maß?

Am Neumarkt gelten die gleichen Regeln wie im üblichen öffentlichen Raum, sagt das Rathaus. Danach ist für das Aufstellen eines Kunstwerkes eine Sondernutzungsgenehmigung, eine verkehrsrechtliche Anordnung und, je nach Größe, auch noch eine Baugenehmigung erforderlich. Dafür sind statische Berechnungen und der Nachweis von bestimmten Sicherheitsvorkehrungen wie der Windlast nötig.

„Bei längerfristiger Nutzung des Platzes sind außerdem Stadtfest und Weihnachtsmarkt zu beachten.

Mit den Händlern muss der konkrete Standort abgestimmt werden“, sagt Stadtsprecherin Diana Petters. Auch eine Abklärung mit der Frauenkirche sei sinnvoll. Die Nutzung des Neumarktes ist zudem durch die Gestaltungssatzung eingeschränkt. Das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ musste deshalb noch der Gestaltungskommission historisches Stadtzentrum vorgestellt werden. Projekte im öffentlichen Raum, die finanziell von der Stadt gefördert werden, sind zudem der Kunstkommission vorzustellen. Sie kann aber keine Entscheidungen zu spontanen Aktionen treffen. „Für Kurzzeitprojekte am Neumarkt, die keine finanzielle Beteiligung der Kunstkommission benötigen, wird deshalb auf dieses Verfahren verzichtet“, so Petters. Weitere Ideen für Kunst am Neumarkt gibt es bereits. (SZ/kh)

