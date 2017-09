Neumarkt-Busse hinterlassen Schäden Die drei hochkant gestellten Busse sind längst vom Neumarkt verschwunden. Bei etlichen Pflastersteine sowie einer Regenrinne hat der Abbau des „Monument“-Sockels seine Spuren hinterlassen.

Die Bus-Installation „Monument“ wird am 04. April in Dresden auf dem Neumarkt demontiert. © dpa

Die drei hochkant gestellten Busse sind längst vom Neumarkt verschwunden. Bis zuletzt erinnerte aber immer noch etwas an das Kunstwerk. Etwa 75 Pflastersteine sowie eine Regenrinne sind beim Abbau des „Monument“-Sockels beschädigt worden, teilt die Stadtverwaltung nun auf Anfrage des FDP-Stadtrats Jens Genschmar mit. Die Granitsteine seien gebrochen oder abgeplatzt und mussten im Sommer ersetzt werden. Auch eine zehn Meter lange Regenrinne musste ausgetauscht werden. Rund 10 000 Euro kostet die Wiederherstellung der Fläche. Wer sie bezahlen wird, werde derzeit noch innerhalb des Rathauses geklärt, heißt es.

Bis zum 3. April war das an eine Barrikade in Aleppo erinnernde „Monument“ des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni zu sehen. Die Verbindung des Kriegs in Syrien mit der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg hatte immer wieder Kritiker auf den Neumarkt gezogen. Begleitet wurde das Projekt durch das städtische Kunsthaus Dresden. (SZ/sr)

