Gut zu wissen Neumarkt-Brunnen sprudelt wieder Vier Jahre lang blieb die Fontäne auf dem Platz an der Dresdner Straße in Freital aus. Jetzt ist sie dafür umso schöner.

Optische Erfrischung: Der Brunnen am Neumarkt läuft seit gestern wieder. Oberbürgermeister Uwe Rumberg setzte ihn wieder in Betrieb. © Andreas Weihs

Wasser marsch hieß es gestern auf dem Freitaler Neumarkt. Per Knopfdruck sorgte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) zumindest optisch für Erfrischung. Nach vier Jahren Pause setzte das Stadtoberhaupt den Brunnen auf dem Platz gegenüber dem Technologiezentrum wieder in Betrieb. Der nächste Schritt zur Umgestaltung des Neumarkts ist damit nun offiziell abgeschlossen.

Vier Jahre lang blieb der Brunnen am Neumarkt aus. Dort steht er seit 1976, erschaffen vom Quohrener Künstler und Kunstpreisträger des ehemaligen Weißeritzkreises, Peter Pechmann. Drei sich emporschlängelnde gebeizte Edelstahlbänder sollen für die Stahlindustrie in der Stadt stehen. Passend dazu stammt das Material selbst aus dem Stahlwerk. Die Skulptur war zusammen mit der Anlage vor rund 20 Jahren schon einmal saniert worden. Doch seit die Wasserleitungen mit dem Umbau der Dresdner Straße verändert wurden, fehlte die Wasserzufuhr. Seit 2013 war der Brunnen deshalb nur noch ein trister Anblick. Nun wurde die Brunnentechnik komplett erneuert. Die Gestaltung mit der runden Einfassung ist dagegen weitestgehend beibehalten worden. So haben die Formsteine wieder ihren Platz bekommen. Außerdem sind die Spitzen der Edelstahlbänder stabilisiert worden. Im Becken selbst haben die Planer die Zahl der parabelförmigen Wasserstrahler auf zehn halbiert. Dafür sprudelt die Fontäne in der Mitte nun umso höher. „Früher hat der Brunnen kleiner gewirkt“, sagt der zuständige Planer und Landschaftsarchitekt Lutz Grohmann. Nun sei er auffälliger. Und nicht nur das: Dank farbiger LED-Lichter im Becken wird der Brunnen in den Abendstunden angeleuchtet.

Auch technisch ist der Brunnen auf dem neuesten Stand. Eine Bio-Filteranlage reinigt das Wasser. Es hat zwar keine Trinkwasserqualität, wie die Stadt hinweist, die Anlage sorgt aber dafür, dass das Wasser zur Reinigung nicht mit Chlor versetzt werden muss. Stattdessen kann es unkompliziert über die Entwässerung des Parkplatzes in den Hüttengrundbach geleitet werden, wenn der Brunnen im Herbst abgelassen wird oder durch Regen zu viel Wasser ins Becken gelangt.

„Ich freue mich, dass wir den Bereich im Herzen der Stadt derart aufwerten konnten und hoffe, dass ihn die Freitaler annehmen und er von Schäden oder Beschädigungen verschont bleibt“, sagte Rumberg gestern zur Eröffnung des Platzes. Nachdem die Pläne für eine Umgestaltung der 1 740 Quadratmeter großen Fläche schon länger existieren, hatte der Freitaler Stadtrat die Bauarbeiten 2016 beschlossen. Baustart war im Dezember.

Neues Betonpflaster, große Bänke und eine andere Bepflanzung geben dem Platz nun eine neue Optik. Die drei Hochbeete sind nebeneinander angeordnet und mit Stauden bepflanzt. Ein langes Beet mit sieben Säulenkirschen, Gräsern und Bodendeckern grenzt den Parkplatz vom Vorplatz ab. Auch an die Fläche sowie die Technik für den Weihnachtsbaum und die Pyramide ist gedacht worden.

Rund 330 000 Euro hat die Stadt in die Bauarbeiten investiert, etwas mehr als ein Drittel davon sind Fördermittel. Der Neumarkt wird seit einigen Jahren schrittweise umgestaltet. So wurde zuvor die einst nur als provisorischer Weg vorhandene Zufahrt von der Leßkestraße hergerichtet. Ein paar Jahre eher war der bis dahin verrohrte Hüttengrundbach freigelegt worden.

