Neumarkt-Brunnen sprudelt bald Am 1. August wird es eine Einweihungsfeier geben – dann ist die Umgestaltung des Vorplatzes des Freitaler Neumarkts auch offiziell beendet.

Der Brunnen am Neumarkt wird ab Dienstag wieder sprudeln. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Vorplatz des Neumarkts kann bereits seit Ende Juni wieder genutzt werden. Mit der Inbetriebnahme des Brunnens wird die Umgestaltung nun in der kommenden Woche beendet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist am kommenden Dienstag ab 11.30 Uhr eine kleine Einweihungsfeier geplant. Mit dabei ist auch Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU).

Insgesamt 330 000 Euro hat die Stadt in die Bauarbeiten investiert, etwas mehr als ein Drittel davon stammt aus Fördermitteln. Davon sind der Vorplatz zum Parkplatz und die Fläche Richtung Hüttengrundbach – eine insgesamt etwa 1 740 Quadratmeter große Fläche – umfangreich umgestaltet worden. So wurden neues Pflaster verlegt und moderne Bänke aufgestellt. Statt der in die Jahre gekommenen Pflanzbeete gibt es jetzt drei neue. Für zusätzliches Grün sorgt ein langgestrecktes Pflanzbeet mit sieben Säulenkirschen, das den Vorplatz von den Parkflächen abgrenzen soll. Zum Hüttengrundbach hin dient eine Baumreihe als Abgrenzung. Dafür wurden zu den vier bereits vorhandenen Kastanien neun Schnurbäume gepflanzt.

Die Bauarbeiten hatten im vergangenen Dezember begonnen. (SZ/win)

zur Startseite