Neumarkt bekommt Stromtankstelle Künftig soll man in Löbau auch E-Autos aufladen können. Das dauert aber voraussichtlich noch bis nächstes Jahr.

Steckdose für das Auto: Auf dem Löbauer Neumarkt soll im Zuge der Neugestaltung auch eine Möglichkeit geschaffen werden, E-Autos aufzuladen. © dpa

Im Zuge des Umbaus am Löbauer Neumarkt soll auf dem Platz auch eine Ladestation für Elektro-Autos installiert werden. Das sagte jetzt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung. Ratsmitglied Manfred Klatte hatte in der Sitzung darauf hingewiesen, dass so etwas doch angesichts der steigenden Elektromobilität ratsam wäre, wenn der Platz ohnehin umgestaltet wird. Schließlich sollen E-Autos auch in kleineren Städten fahren. „Dazu brauchen wir aber eine entsprechende Infrastruktur“, so Klatte. Das sieht man auch in der Stadtverwaltung so, weshalb die Stromtankstelle bereits fest eingeplant ist. „Das ist schon mit den Stadtwerken abgestimmt“, erklärte der OB. Am Löbauer Neumarkt wird derzeit ein neuer Kreisverkehr gebaut und der Platz umgestaltet. Gebaut wird solange es das Wetter zulässt, heißt es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Im nächsten Jahr soll alles fertig sein. (SZ/rok)

