Neumarkt bekommt Neujahrsmarkt Mit den Weihnachtsfeiertagen soll in Zukunft nicht Schluss sein mit dem Buden-Bummel.

Marktstände auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche soll es auch nach Ende des Weihnachtsmarktes noch geben. © Archivbild: dpa

Heiligabend ist Weihnachten auf dem Neumarkt schon wieder Geschichte. Tags zuvor schließen die Buden an der Frauenkirche, danach ist der Platz leer gefegt. Nun will die Stadtverwaltung über den Jahreswechsel einen neuen Markt etablieren. Dieser soll vom 27. Dezember bis zum 9. Januar öffnen.

„Damit sollen besonders die Touristen, die in dieser Zeit in Dresden Urlaub machen, angesprochen werden“, schreibt die Verwaltung. Zugleich werde den Dresdnern die Gelegenheit geboten, in einer attraktiven Atmosphäre nach den Weihnachtsfeiertagen zu entspannen.

Eine einfache Verlängerung der Weihnachtsmärkte, wie zuletzt oft gefordert, sei laut Stadt nicht möglich. Die Märkte seien bis zum 24. Dezember begrenzt. So steht es auch in den Verträgen mit den Veranstaltern, die noch einige Jahre gelten. Außerdem dauern auf dem Striezelmarkt die Abbauarbeiten bis Anfang Januar. Danach schließt sich der Winterzauber-Markt an.

Weil eben kein zweiter Adventsmarkt entstehen soll, möchte die Stadt auch ein anderes Sortiment auf dem Jahreswechsel-Markt haben. „Vorstellbar ist eine Kombination aus sächsischen kulinarischen Angeboten, gewürzt mit kulturellen Darbietungen junger Künstler in moderner Form.“ Erstmalig könnte der Markt im Dezember 2018 öffnen.

Für die Organisation will die Stadt eine Konzession bis 2021 vergeben. Das letzte Wort hat allerdings der Stadtrat. (SZ/sr)

