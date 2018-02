Neumarkt bekommt einen Rahmen Freitals zentraler Platz soll grüner werden. Dafür müssen ab Donnerstag aber zunächst Bäume gefällt werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Abschluss des Platzes oben soll viel Grün bekommen. Für eine ursprünglich geplante Pergola, die in dem Plan zu sehen ist, reicht das Geld aber zunächst nicht. © Karl-Ludwig Oberthür Der Abschluss des Platzes oben soll viel Grün bekommen. Für eine ursprünglich geplante Pergola, die in dem Plan zu sehen ist, reicht das Geld aber zunächst nicht.

So soll der Neumarkt nach der weiteren Umgestaltung aussehen. Neu sind der Fußweg links und die Bäume rechts. Für eine ursprünglich geplante Pergola, die in dem Plan zu sehen ist, reicht das Geld aber zunächst nicht.

Freital. Nachdem der Freitaler Neumarkt im vergangenen Jahr einen neuen Vorplatz bekommen hat, rücken in diesem Jahr schon wieder die Bagger an. Überraschend hat die Stadt nun bekannt gegeben, dass ab Sommer weitere Bauarbeiten zur Umgestaltung des zentralen Platzes an der Dresdner Straße geplant sind. Die ersten Vorbereitungen für das Vorhaben beginnen bereits am Donnerstag. Am östlichen Ende des Neumarkts werden Bäume gefällt, um Platz für die Bauarbeiten zu schaffen. Wegen der anstehenden Brutzeit der Vögel sind Baumfällungen nur bis Ende Februar möglich.

Das Vorhaben kommt überraschend, weil im aktuellen Haushaltsplan der Stadt eigentlich kein Geld dafür vorgesehen war. Aus zwei Fördermittelprogrammen ist jedoch noch Geld übrig beziehungsweise es wird für ursprünglich vorgesehene Projekte nicht benötigt. Insgesamt 550 000 Euro stehen der Stadt dadurch zur Verfügung. Dieses Geld soll nun am Neumarkt eingesetzt werden, um die nächste Etappe einer seit Langem geplanten Umgestaltung zu stemmen.

Der Neumarkt ist für die Stadtentwicklung wichtig, weil hier ein neues Stadtzentrum entstehen soll. Im City Center direkt gegenüber dem Platz wurde die neue Zentralbibliothek eröffnet. Der Eigentümer, die städtische Wohnungsgesellschaft WGF, will das Gebäude in diesem Jahr für zwei Millionen Euro umbauen. Auf dem Areal am ehemaligen Sächsischen Wolf gleich nebenan soll voraussichtlich noch ab diesem Jahr ein Mix aus Wohnungen, Büros und Einkaufsmöglichkeiten entstehen. Seit September gibt es auf dem Neumarkt wieder einen regelmäßigen Wochenmarkt.

Der Umbau des Neumarkts begann schon 2012. Damals wurde der Hüttengrundbach renaturiert, an der Weißeritz entstand ein Spielplatz. Zwischen dem Sitz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und dem Neumarkt wurde das Gewässer freigelegt und mit einer Brücke und Grün versehen. Anstelle der alten Zufahrt wurde eine Hochwasser-Schutzmauer errichtet. Richtung Weißeritz ist dann 2013 der Windbergpark als Freizeitfläche fertiggestellt worden. Entstanden sind direkt an der Weißeritz ein Klanggarten, eine Slackline-Anlage, ein Rast- und Grillplatz, ein Wasser-Matsch-Spielplatz mit Sandkasten sowie zahlreiche Sitzbänke.

Detailplanungen laufen noch



Von Ende 2016 bis Mitte 2017 war dann der Vorplatz umgestaltet worden. Es entstanden neue Bänke und drei große Beete. Der Standplatz für die Weihnachtspyramide und den Weihnachtsbaum wurde umgestaltet. Der Springbrunnen wurde repariert, die Wassertechnik modernisiert. An der von der Dresdner Straße aus gesehen linken Seite deutet eine Baumreihe die Grenzen des Neumarkts an. Zusätzlich zu den vier vorhandenen Kastanien wurden neun Schnurbäume gepflanzt.

Die Einfassung des Platzes mit Bäumen und Grün soll nun bei dem geplanten nächsten Bauabschnitt vollendet werden. Vorgesehen ist, dass der Parkplatz insgesamt schmaler, aber dafür ein Stück in Richtung Windberg wächst. Die Zahl der Parkplätze soll mindestens stabil bleiben, so das Rathaus. Derzeit werde noch geprüft, ob man einige zusätzliche Stellflächen schaffen könne.

Die im vergangenen Jahr gepflanzte Baumreihe auf der linken Platzseite wird durch einen Fußweg, Bänke und Beete ergänzt. Auf der rechten Seite des Platzes sollen neuen Bäume gepflanzt werden – insgesamt 16 Stück. Auch in Richtung Windberg soll Grün den Platz künftig abschließen. Nach ursprünglichen Plänen war an dieser Stelle eine Pergola geplant. Dafür reicht das zur Verfügung stehende Geld zunächst nicht. Sie könnte später kommen.

Wann genau die Bauarbeiten beginnen, welche Einschränkungen es für den Wochenmarkt und für Nutzer des Parkplatzes gibt, steht noch nicht fest. Die Detailplanungen für das Vorhaben haben jetzt begonnen.

zur Startseite