Neumarkt-Arkaden besser als ihr Ruf In einer Händler-Umfrage schneidet das Center schlecht ab. Aber ist das berechtigt?

Augenscheinlich viel Begängnis herrscht an den Neumarkt-Arkaden in der Meißner Innenstadt. Trotzdem sagt ein Ranking aus, dass die Händler mit Angebot und Einkaufskomfort unzufrieden sind. Einige Verkäufer bezweifeln dessen Aussagekraft. © Claudia Hübschmann

Freitagvormittag in den Arkaden. Gerade ist eine S-Bahn aus Richtung Dresden angekommen. Die Mitfahrer eilen die Betontreppe nach unten. Aus den Türen der Bäckerei Möbius strömt ein warmer Duft nach Brötchen und Kuchen. Rechter Hand hat sich an der Kasse des Drogeriemarktes DM eine kleine Schlange gebildet. Im Lebensmittelmarkt Rewe sind gleich zwei Kassen besetzt. Nein, Großeinkäufe werden hier gerade nicht getätigt, aber die Summen bei den einzelnen Kunden liegen zwischen zehn und 20 Euro.

Vorn am eigentlichen Neumarkt wirbt fast jedes Geschäft mit Rabatten. Bei Chelsea können sich die Kunden „reich kaufen“. Alle Waren kosten die Hälfte. Das Depot gewährt einen Nachlass auf sein Kerzen-Sortiment. Durch die Schaufenster sind in sämtlichen Läden Kunden beim Schlendern zu beobachten. Am langen Wochenende soll ein Oktoberfest mit Sängerin Petra Zieger („Das Eis taut“) für einen noch weit größeren Andrang sorgen. Das Angebot reicht vom Maßkrugstemmen bis zur Kinderhüpfburg. Das klingt nicht nach großer Depression.

Dem Augenschein zum Trotz: Dem sogenannten Shopping-Center Performance Report zufolge zählen die Arkaden zu den von ihren Händlern am schlechtesten bewerteten Einkaufszentren in Deutschland. Meißen landet auf Platz auf 267 von 269. Die von der Marktforschungsfirma Ecostra durchgeführte Analyse fand 2016 zum vierten Mal in insgesamt 400 deutschen Einkaufszentren statt. Drei Monate lang konnten Geschäftsleute die Zufriedenheit mit dem wirtschaftlichen Abschneiden ihrer Läden in den Einkaufszentren mithilfe von Schulnoten ausdrücken. In den Arkaden nahmen fünf Händler teil. Am Ende stand eine Note von 4,6.

Die geringe Zahl der Teilnehmer weckt in den Arkaden eine gewisse Skepsis. „Was heißt das eigentlich, wenn da nur fünf Leute mitgemacht haben“, fragt etwa ein Sprecher der Schuh-Kette Deichmann. Er appelliert daran, das Ranking kritisch zu hinterfragen und nicht in die weit verbreitete Umfrage-Gläubigkeit zu verfallen. Seine These: Einige wenige „Meckerfritzen“ würden das an sich gute Bild des Centers verderben. „Die Einschätzung von unseren Leuten vor Ort fällt jedenfalls positiv aus“, so der Deichmann-Sprecher.

Nach dem Umzug vom Triebischtal ins Stadtzentrum sei der Anfang zunächst schwer gefallen. Das habe nicht zuletzt damit zusammengehangen, dass in den Arkaden für die Parkplätze zu zahlen ist. Auf der Schützestraße war das Parken frei. Mittlerweile hätten sich die Kunden jedoch daran gewöhnt. „Wir registrieren stetig steigende Umsätze und genau darauf kommt es an“, so der Deichmann-Sprecher.

Ähnlich wird die Lage bei der Drogeriemarktkette DM eingeschätzt. Deren Gebietsverantwortlicher Rüdiger Heinzig sagt: „Die Neumarkt-Arkaden verfügen aus unserer Sicht über einen sehr guten Mieter-Mix. Dank des direkten S-Bahn-Anschlusses und kostengünstiger Parkplätze ist auch die Verkehrsanbindung dorthin hervorragend zu bewerten.“

Um die Attraktivität noch zu erhöhen, könnten nach Ansicht von Rüder Heinzig die Verantwortlichen bei der Stadt Meißen die Beschilderung zum Center verbessern. Unabhängig davon könnte der vorhandene Parkplatz nicht nur für den Besuch in den Neumarkt-Arkaden genutzt, sondern auch als Park&Ride-Platz für die S-Bahn-Station zur Verfügung stehen, um deren Attraktivität zu erhöhen.

