Gewichtheben Neulinge feiern tollen Einstand Der Jahresabschluss beim sächsischen Schülerpokal ist aus Meißner Sicht sehr erfolgreich.

Gut fünfzig junge Gewichtheberinnen und Gewichtheber der sächsischen Vereine haben am vergangenen Wochenende in Meißen den Nachwuchswettbewerb zum Abschluss gebracht. Mit neun Startern ist der gastgebende AC mit von der Partie gewesen, leider ohne den beim letzten Wettkampf positiv in Erscheinung getretenen Samuel Harcke.

Trotzdem gibt es Erfreuliches von Neulingen zu berichten. Tristan Janta und Lars Große sind zwei Großenhainer Pflänzchen, die ihre ersten Wettbewerbserfahrungen sammelten und vor einem Kampfgericht auf der Bühne und im athletischen Mehrkampf ihr Können zeigten. Ebenso zum ersten Mal dabei war Vivien Krüger und gleich mit gutem Einstand in der ersten Mannschaft der Meißner gewertet worden. 21 kg im Reißen und 27 kg im Stoßen sind das Ergebnis von fünf gültigen Hebungen. Auch vier Klimmzüge und alle 15 Wiederholungen beim Bankdrücken sind ein guter Start für den ersten Wettbewerb.

Zur gestandenen Besetzung der ersten Mannschaft zählen die aussichtsreichen Podest-Kandidaten Lucas Müller, Kevin Klünder und Elija Cyron. Hierbei schaffte Lucas auch den Sprung auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung, mit 43 kg im Reißen und 53 kg im Stoßen erreichte er obendrein neue persönliche Bestleistungen. Ebenso motiviert und mit jeweils sechs gültigen Hebungen präsentierten sich Kevin und Elija auf der Bühne. Kevin ist mit 40 kg im Reißen und 45 kg im Stoßen auch mit einer Hand in der Nähe des Podestes, nur reichte es diesmal nur für den undankbaren vierten Platz. Elija brachte gute 37 kg im Reißen in die Wertung, jedoch im Stoßen ging ihm etwas die Puste aus. Im dritten Versuch bezwang er nochmals 42 kg, um einen besseren Technikwert zu bekommen. Dies gelang ihm auch und Platz fünf in der Gesamtwertung sicherte sich somit Elija. Die Plätze sieben bis neun belegten Philipp Fiedler, Dominic Walter und Alexander Lotz. In der Athletik gibt es noch viel zu tun, und das Kampfgericht sah bei den Hebungen ebenso Verbesserungsmöglichkeiten. In der Mannschaftswertung belegten die Meißner von insgesamt 10 Teams den fünften Platz (immerhin ging dieser Durchgang mit dem 2. Platz in die Wertung ein). (Frank Förster)

