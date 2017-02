Neulinge auf dem Laufsteg Das Bischofswerdaer Modehaus Adler Orange präsentiert Jugendweihemode. Models sind erstmals junge Damen, die selbst bald Jugendweihe haben.

Melissa und Rikarda feiern bald Jugendweihe. Hier präsentieren sie sich für die Zeitung in Kleidern für diesen Anlass. Am 4. März gehören sie zu den Models der Jugendweihe-Modenschau bei Adler-Orange in Bischofswerda. © Steffen Unger

Melissa Lehmann und Rikarda Gross haben bald ihren großen Tag. Jugendweihe! Fürs Shooting mit dem SZ-Fotografen sind sie schon mal in hohe Absatzschuhe und weich fließende Kleider geschlüpft. So gefallen sie sich für den großen Schritt in Richtung Erwachsensein. Anderen, die in diesem Jahr auch Jugendweihe, Konfirmation oder Firmung feiern, zeigen Melissa und Rikarda am 4. März um 15 Uhr bei Adler Orange, was die Mode für den großen Tag der jungen Leute zu bieten hat.

Das Modehaus unter der Leitung von Corina Weßollek lädt an den Catwalk direkt im Geschäft. Zehn Teenager, die alle bald Jugendweihe haben, zeigen die Trends. So führen die Mädels Kleider in allen Nuancen der Farben Rot, Blau oder Schwarz vor. „Angesagt sind Kleider bestehend aus mehreren Stofflagen oder verziert mit Spitze“, sagt Corina Weßollek. Die Schnitte variieren. Kleider sind mal schmal anliegend, mal leichte Hängerchen oder ausgestellt. „Vor allem den Eltern geht es darum, dass Kleider zum Alter passen. Lange Roben etwa verkaufen wir an Jugendweihlinge und Konfirmanden kaum“, sagt Corina Weßollek. Ab rund 90 Euro ist ein festliches Kleid zu haben.

„Auch Jungs wissen genau, was sie wollen“, sagt Sebastian Heller, der bei Adler Orange die Männer anzieht. „Meist sprechen sie sich in der Klasse vorher ab. Der Renner derzeit seien schmale Fliegen, gern auch mal in Knallrot. Sakkos und Hosen in den Farben schwarz und blau sind schmal geschnitten, meist unifarbene Hemden liegen eng am Körper an. „Natürlich sind auch immer noch Kombinationen gefragt, etwa bestehend aus einer Jeans und einem Sakko mit Hemd“, sagt Sebastian Heller. Bei den Mädels bestehen Kombinationen meist aus angesagtem schmalen Blazer und einem engen oder schwingenden Rock. Sebastian Heller macht oft die Erfahrung, dass Eltern die Wünsche ihrer Kinder mittragen - und doch oft anderer Meinung sind. Teenies ticken nun mal anders heute.

Passende Frisuren

Die Modenschau an diesem Sonnabend komplett machen die gezeigten Outfits für Eltern und Gäste und die vielen anderen Tipps rund um Outfit und Fest. Friseurin Jana Rabe aus Bischofswerda zeigt passende Frisuren. Aktuell seien gelockte Haare, die nur leicht zusammengebunden werden oder auch Flechtfrisuren. Die Tanzschule Pohle aus Bautzen informiert zum Thema Tanzstunde und der Jugendweihverband Bautzen zu seinen Angeboten. Alles in allem ein Tag für Familien, die Großes vorhaben.

Rund einhundert Jugendliche aus Bischofswerda und umliegenden Gemeinden feiern in diesem Jahr ihre Jugendweihe. Veranstalter sind der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe Bautzen sowie der Verband Jugendweihe Lausitz in Großröhrsdorf. Die Feiern finden am 29. April im Bautzener Theater und am 27. Mai in der Neustadthalle Neustadt statt.

Etwa 65 Mädchen und Jungen werden konfirmiert. Die Feiern in den evangelischen Kirchgemeinden beginnen am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, unter anderem in Steinigtwolmsdorf. In Bischofswerda findet der Konfirmationsgottesdienst am 7. Mai statt. Zur Firmung sind elf Jugendliche aus der katholischen Pfarrei St. Benno Bischofswerda angemeldet. Dieses Fest wird am 27. August gemeinsam mit der Pfarrei Radeberg in der Kirche des Krankenhauses Arnsdorf gefeiert.

