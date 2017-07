Neuling mit dem nagelneuen Truck Gerd Domann von der Firma Nadebor aus Weißwasser schätzt die familiäre Atmosphäre beim Truckertreffen.

Gerd Domann (l.) von der Firma Nadebor aus Weißwasser ist mit einem nagelneuen Volvo FH 4 angereist. Er und sein Kollege René Schwengber schätzen die familiäre Atmosphäre auf dem Truckertreffen in Singwitz. © Carmen Schumann

Gerade mal 18 000 Kilometer hat sein nagelneuer Volvo FH 4 auf dem Tacho. Das Schmuckstück wurde erst im April dieses Jahres zugelassen. Gerd Domann aus Tauer bei Klitten ist ein Neuling auf dem Truckertreffen in Singwitz. „Ich bin nämlich erst seit einem Jahr bei der Firma Nadebor beschäftigt“, sagt er. Früher hat er für eine andere Firma Kühl-Laster durch ganz Europa gefahren. „Die konnte man nicht einfach mal drei Tage stehen lassen“, sagt er. Jetzt befördert er für seine neue Firma Baustoffe und Getränke und ist nur noch innerhalb Deutschlands unterwegs. Insgesamt ist die Firma Nadebor mit vier Fahrzeugen aus Weißwasser angereist.

Gerd Domann ist begeistert über die familiäre Atmosphäre, die zwischen den Rittern der Landstraße herrscht. „Man trifft Kollegen, die man lange nicht gesehen hat oder lernt neue Leute kennen“, sagt der Trucker. Das Treffen diene auch dazu, neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. Nützlich sei es zudem, Erfahrungen auszutauschen, zum Beispiel, was die Gesetzeslage betrifft. „Wir Fernfahrer sind total überwacht“, sagt Gerd Domann. Das sei nicht immer schön. Eigentlich sei man nur am freien Wochenende richtig frei. Was er und sein Kollege René Schwengber beklagen, ist der Notstand, der an den Autobahn-Raststätten herrscht. „Es müssen dringend weitere Parkplätze für Lkw-Fahrer geschaffen werden“, sind sich die beiden einig. (cs)

