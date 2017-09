Kegeln – 2. Verbandsliga Staffel 1 Neuling feiert Auftaktsieg

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Beim Punktspielstart in der 2. Verbandsliga Sachsen überraschte das Geringswalder LWV-Team den heimstarken Gastgeber Taucha. Während Jürgen Poppitz nach spannendem Spiel mit 542 Kegeln eine Punkteteilung gelang, holte Dirk Hammer mit dem tollen Tagesbestwert von 588 Kegeln den ersten Mannschaftspunkt. In der zweiten Runde gab es ein 1:1. Trotz des deutlichen Vorsprungs von 96 Kegeln wurde das Finale zu einer wahren Nervenschlacht. Während Axel Mißbach den besten Tauchaer Jan Krause nach einem 2:2 bei den vier Einzelspielen mit 557:549 bezwang, fand Volker Schmidt überhaupt nicht ins Spiel und büßte Kegel um Kegel ein. Mit guten letzten Würfen hatte er aber Anteil am knappen Erfolg bei den Gesamtkegeln (2150:2145), die den Gesamtsieg bescherten. (DA/hma)

B/G Taucha II - LWV Geringswalde 2,5:5,5 (2150:2145)

LWV Geringswalde: Poppitz (542), Hammer (588), Claus (514), Herbst (523), Mißbach (557), Schmidt (426):

zur Startseite