Neuling erwartet Spitzenreiter Crostwitz will gegen Radebeul Ungeschlagenserie ausbauen. Bischofswerdaer Reserve und SV Oberland mit Heimspielen.

Fußball-Landesklasse. Pavel Runt, der 40 Jahre alte Spieler-Trainer der SG Crostwitz 1981, ist zufrieden. Nach einem völlig missglückten Saisonstart mit vier Niederlagen hintereinander hat der Aufsteiger fünf Spiele nicht mehr verloren (zwei Siege, drei Remis). Zuletzt holten die Crostwitzer in Bad Muskau einen Punkt (3:3), wobei die Gastgeber erst in der fünften Nachspielminute ausglichen.

Am Sonntag steht wieder eine hohe Hürde für das Runt-Team bereit, denn Spitzenreiter Radebeuler BC hat sich angesagt. Die Mannschaft von Trainer Matthias Müller holte bisher 21 von 24 möglichen Punkten und stellt mit Willi Richter den besten Torschützen der Liga. Neun Treffer hat der ehemalige Dynamo-Spieler (13 Oberligapartien) bisher markiert. Ohne Zweifel eine anspruchsvolle, aber auch sehr reizvolle Aufgabe für Crostwitz. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 14 Uhr.

Ebenfalls am Sonntag – aber schon ab 12.30 Uhr – trifft der Bischofswerdaer FV II auf den Tabellenzweiten FC Oberlausitz Neugersdorf II. Die Schiebocker sind als einziges Team im 13er Feld noch ohne einen Saisondreier und Tabellenletzter. Bereits am Sonnabend ist der SV Oberland Spree (11.) der Gastgeber für Blau-Weiß Zschachwitz (10.). Beide Mannschaften trennt in der Tabelle der Ost-Staffel nur ein einziger Punkt. (js)

