Neukirchs neue Werbung Die Gemeinde will den Valtenberg mit seinem Turm besser vermarkten. Firmen unterstützen das Projekt.

Falk Kunze, Mitarbeiter von „Raum & Trend Wünsche“ am Werbeaufsteller an der B 98. An dessen oberen Ende ist der Valtenbergturm als Mini zu sehen. Weitere Schilder mit diesem Symbol sollen folgen. © Steffen Unger

Neukirchs Wahrzeichen ist der Aussichtsturm auf dem Valtenberg. Einwohner und Gäste der Gemeinde können diesen Turm jetzt aber auch im Ort sehen – stilisiert nach einem Entwurf der Neukircher Werbeagentur Seebald-Design. Die Gemeinde plant, an Hinweisschildern, Firmentafeln und anderen Aufstellern mit dem Turmsymbol zu werben, sagt Bürgermeister Jens Zeiler (CDU). Zum einen wolle man so auf den 587 Meter hohen Hausberg aufmerksam machen, den die Gemeinde generell besser vermarkten möchte. Zum anderen setzt Neukirch in seinem Werbekonzept auf den Wiedererkennungseffekt. Der soll insbesondere Ortsunkundigen die Orientierung im Dorf erleichtern.

Um das Vorhaben zu verwirklichen, nutzt die Gemeinde auch private Initiative. Eine erste Werbetafel im neuen Stil wurde gegenüber der Tankstelle an der B 98 durch den Raumausstatter „Raum & Trend Wünsche“ und „Katjas Blumenwelt“ aufgestellt. Beide Unternehmen werben für sich – und gleichzeitig für den Valtenberg. Je nachdem aus welcher Richtung man kommt – links oder rechts oben auf der Tafel ist der Turm zu erkennen. Zwar recht klein, aber immerhin ortsspezifisch.

An der gleichen Stelle stand schon einmal ein Werbeaufsteller für den Raumausstatter. Sein Vorgänger wurde vor Jahren wegen Tiefbauarbeiten demontiert. Bert Friemel, Inhaber des Raumausstatters, kämpfte seitdem mit den Behörden um die Erlaubnis, eine neue Tafel aufstellen zu dürfen. „Jahrelang bewegte sich in dieser Hinsicht gar nichts“, sagt er kopfschüttelnd. „Erst Bürgermeister Jens Zeiler brachte Bewegung in die Sache. Ihm bin ich sehr dankbar, dass ich die Tafel nun errichten durfte“, sagt Bert Friemel.

Neue Begrüßungstafeln geplant

Ein Vorteil für beide Seiten. Wo immer im Ort ein neues Schild aufgestellt wird, sind Eigentümer eingeladen, den stilisierten Aussichtsturm in die Gestaltung mit aufzunehmen, sagt der Bürgermeister. Den Valtenbergturm wesentlich größer sieht man inzwischen auch auf dem Hof des ehemaligen Rittergutes. Darüber hinaus will Neukirch auch bald an seinen Ortseingängen mit dem Turm werben. Geplant sind neue Begrüßungstafeln.

Im Jahr 2017 wird der Valtenberg noch mehr als bisher im Blickpunkt stehen. Denn der Aussichtssturm, 1857 erbaut und nach König Johann benannt, besteht dann seit 160 Jahren. Anlässlich des „runden“ Jahrestages gibt es vom 23. bis 25. Juni 2017 ein großes Bergfest. Der Kulturförderverein „Neukircher Heimat“ bereitet bereits mit zahlreichen Partnern das Programm vor. (SZ/ir,ass)

