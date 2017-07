Neukircher Unternehmer macht die Schotten dicht Jörg Holtzsch baut Hochwasserschutzanlagen. Damit konnte er schon vielen helfen.

Flutschutzbalken wie dieser werden übereinandergesetzt, um Türen und Fenster bei Hochwasser abzudichten. Der Neukircher Jörg Holtzsch hat diese Technik entwickelt und zum Patent angemeldet. © Rocci Klein

Selbst die dichteste Tür hat keine Chance, wenn Wasser mit dem Gewicht eines Autos dagegendrückt. Das mussten die Bewohner eines Hauses in Neustadt in der Vergangenheit mehrfach erleben. Zweimal standen ihre Keller allein im vergangenen Jahr nach starken Regenfällen unter Wasser. Nicht nur ein Neustädter Problem. Wenn in wenigen Minuten 20 oder 30 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen, hält dem die öffentliche Kanalisation oft kaum stand. Bis zu 1,30 Meter hoch stand das Wasser schon an der Treppe des betreffenden Gebäudes, sagt Matthias Scholze, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Wärmeversorgungsgesellschaft Neustadt. Das sind 1,3 Tonnen, die gegen die Tür drücken. Die technische Lösung für das Problem kam von der anderen Seite des Valtenberges, aus Neukirch.

System funktioniert einwandfrei

Dort entwickelte Jörg Holtzsch vor sieben Jahren ein mobiles Hochwasserschutzsystem, das er selbst produziert und inzwischen deutschlandweit vertreibt. Es gebe Orte in der Oberlausitz, da werde er beim Durchfahren von fast jedem Hauseigentümer gegrüßt, erzählt er. Orte, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgten, weil Flüsse und Bäche über die Ufer traten und in Häusern und auf Grundstücken große Schäden verursachten. So, wie es in diesen Tagen wieder in Deutschland der Fall ist, diesmal in Niedersachsen.

Jörg Holtzsch konnte mit seiner Technik vielen Eigentümern und Mietern schon helfen. „Man kann sich schützen“, sagt der Neukircher. Beispielsweise indem Türen und Fenster professionell abgedichtet werden. Das von ihm zum Patent angemeldete System besteht aus Metallschienen, die jeweils links und rechts der Tür- und Fensterrahmen fest montiert werden. Dazwischen werden bei Hochwassergefahr Flutschutzbalken aus Aluminium übereinander eingesetzt. Schon sind die Schotten dicht.

Das System funktioniere einwandfrei, sagt nicht nur der Neukircher Unternehmer. Die Wohnungsbau- und Wärmeversorgungsgesellschaft im benachbarten Neustadt wollte es genau wissen und ließ im vergangenen Jahr mithilfe der Feuerwehr einen kompletten Kellereingang fluten, um das System zu testen. „Nicht ein Tropfen kam durch“, sagte Matthias Scholze nach der Übung. Durch den Wasserdruck werden die Bretter sogar noch nach unten gedrückt. Das dichtet zusätzlich ab.

Unter dem Eindruck der Flut 2010

Rund 850 dieser Anlagen hat Jörg Holtzsch inzwischen eingebaut. Eigenheime, Mehrfamilienhäuser, Betriebsbauten und Grundstücke lassen sich dadurch vor Überflutungen schützen. Jedes System wird passgenau angefertigt. Auf der Referenzliste des Neukirchers stehen unter anderem das Bautzener Kreisarchiv sowie Kunden in Dresden, die Tiefgaragen sichern. Auch Kirchen bei Riesa und Großenhain werden mit diesem System vor Hochwasser geschützt.

Die Technik kann bei sachgemäßer Lagerung jahrzehntelang genutzt werden, sagt der 53-Jährige. Jörg Holtzsch, der schon zuvor mit Bauelementen handelte und diese bei Kunden montierte, entwickelte sein Hochwasserschutzsystem unter dem unmittelbaren Eindruck der Flut vom August 2010, die auch Neukirch traf. Sein eigenes Grundstück war nicht betroffen. Aber er kannte die Sorgen vieler anderer Neukircher. Rund 200 Häuser im Ort wurden überflutet, als die Wesenitz am 7. August 2010 innerhalb von wenigen Stunden zum reißenden Fluss wurde und über die Ufer trat. An der Wehrbrücke mitten im Ort erreichte sie fast zwei Meter – das Vierfache des üblichen Wasserstandes.

Jörg Holtzsch entwickelte ein System, das „leicht und schnell von jedem zu handhaben“ ist. Denn wenn die Pegel steigen, zählen Minuten. Seit 23 Jahren ist der Neukircher selbstständig. Seit 2001 hat er seinen Firmensitz im Gewerbehof Niederneukirch, wo noch zwei weitere Firmen ansässig sind. Jörg Holtzsch, zurzeit Einzelkämpfer in seinem Unternehmen, ist breit aufgestellt. Neben dem Hochwasserschutz und der Montage von Bauelementen bietet er Forstdienstleistungen an, vor allem für kleinere private Waldbesitzer in der Region. Mit seinem Mini-Forwarder rückt er beispielsweise Holz und beseitigt Windbruchschäden.

Wirtschaftliches Hauptstandbein bleibt aber der mobile Hochwasserschutz. Vor allem Empfehlungen durch Kunden sorgen dafür, dass der Neukircher Unternehmer gut zu tun hat. Zudem ist er bei regionalen Messen dabei, die nächste Male am 9. September bei Möbel Mahler in Siebenlehn, wo erstmals eine Baumesse ausgerichtet wird, sowie vom 6. bis 8. Oktober auf der Baumesse in Löbau. (mit SZ/kg)

www.oberlausitzer-hochwasserschutz.eu

zur Startseite