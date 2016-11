Neukircher und die SZ überraschen die Demitzer Im XXL-Cognacglas von Wolfgang Rätze dreht sich eine Eisenbahn. Mit dem kleinen Wunderwerk besucht er den Demitzer Weihnachtsmarkt.

Wolfgang Rätze brachte die Bahn ins Glas – mit Geduld und viel Fingerspitzengefühl. Auf einem 6,5 Millimeter breiten Gleis umrundet der Zug Bauwerke, die an die Granitindustrie in Demitz-Thumitz erinnern. © Steffen Unger

Eine Modelleisenbahn hatten die Demitzer für ihren Weihnachtsmarkt bisher nicht vorgesehen. Nun wird am Sonnabend im Pfarrhaus wahrscheinlich doch ein Miniaturzug seine Runden drehen. Wolfgang Rätze, der seine neueste Anlage am Sonntag auf dem Neukircher Weihnachtsmarkt zeigte, sagte am Mittwoch auf SZ-Anfrage spontan zu, sie auch den Demitzern und ihren Gästen vorzuführen. Wenn denn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. „Winterdienst hätte Vorrang“, sagte Wolfgang Rätze, der in Neukirch einen Hausmeisterdienst betreibt.

Die filigrane Anlage hat zwei Besonderheiten: Wolfgang Rätze baute sie in einem Cognacschwenker XXL. Und er wählte ein Demitzer Motiv – einen Steinbruch. Eine Lok mit drei Loren dreht ihre Runden um einen Kran, dessen Original am Erlebnismuseum „Alte Steinsäge“ steht, und um ein Putzerdach. Unter solchen Dächern arbeiteten einst die Steinmetze bei Wind und Wetter. Bahn, Kran, Dach und Menschen platzierte er auf einer Fläche von 23 Zentimeter Durchmesser.

Aufbauen konnte er die Mini-Modellbahnanlage nur mit einer Hand, sagt Wolfgang Rätze. Am schwersten war es, das Gleis ins Glas zu bringen. Doch der Neukircher hatte auch dafür eine Idee. Er klebte die Schienen auf Wellpappe auf, zerschnitt diese wie eine Spirale und ließ dann mit viel Fingerspitzengefühl das Gleis langsam ins Glas herab. Die Stelle, wo die beiden Gleisenden zusammentreffen, verlötete er.

Der 60-Jährige ist Modelleisenbahner durch und durch. Vor einigen Jahren baute er eine Anlage zum Thema Bergwerk. Der Clou: Die Züge fahren nicht nur über, sondern auch unter Tage. Schon länger hatte er den Wunsch, auch eine Steinbruchbahn zu bauen. Wolfgang Rätze stammt aus Demitz. Zur dortigen Rätzestraße hat er sogar einen ganz persönlichen Bezug. Sie erinnert an seinem Urgroßvater Oskar Rätze, der 27 Jahre lang Bürgermeister war.

Bis Demitz hatte es sich bis Mittwochmittag noch nicht herumgesprochen, dass es eine Demitzer Bahn im Cognacglas gibt. Bürgermeisterin Gisela Pallas war begeistert, als sie es von der SZ erfuhr. „Das wäre eine tolle Bereicherung für unseren Weihnachtsmarkt“, sagte sie. (SZ/ir/ass)

