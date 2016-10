Neukircher Kalender erschienen Der Kulturverein bietet Heimatkunde vom Feinsten. Nicht nur aus Neukirch.

So sieht das Deckblatt des Neukirch-Kalenders aus. © Repro: Wolfgang Schmidt

Eine informative Rundreise um den Valtenberg kann man im Neukircher Jahreskalender 2017 unternehmen. Er ist jetzt erschienen. Die Monatsblätter widmen sich unter anderem Neukircher Gaststätten und dem Sportplatz, der Georgsmühle und dem Traditionsunternehmen Betten-Hartmann. Hingewiesen wird auch auf das 160-jährige Bestehen des Turmes auf dem Valtenberg wird hingewiesen. Die Neukircher feiern das Jubiläum vom 23. bis 25. Juni 2017.

Auch die Nachbarorte werden im Kalender berücksichtigt. So erinnern die Autoren an das Schwaneneck in Ringenhain, an die Verlegung der ersten Wasserleitungen in Steinigtwolmsdorf und an die Gaststätte „Oberlausitz“ in Weifa. Außerdem sind Motive aus Putzkau und Neustadt enthalten. Ergänzend wurden alte Bauernregeln notiert, die das Wetter im kommenden Jahr voraussagen sollen.

Der Kalender wurde vom Kulturförderverein „Neukircher Heimat“ herausgegeben. 13 Sponsoren unterstützten das Projekt. Der Kalender kostet 4.50 Euro. Verkauft wird er in Neukirch in beiden Apotheken, der Papeterie Darkow, im Fremdenverkehrsbüro und der Drogerie Riedel, in Steinigtwolmsdorf im Gasthaus Waldhaus und der Drogerie Riedel sowie in Putzkau in den Bäckereien Mager und Thomschke. (wsch)

zur Startseite