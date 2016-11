Neukircher im Fernsehen „Mach dich ran“ drehte im Ort. Ob die Tagesaufgabe gelöst wird? Die Antwort gibt’s Montagabend.

Etwa 250 Gäste verfolgten in Neukirch die Aufzeichnung der MDR-Sendung „Mach dich ran“ . © Wolfgang Schmidt

Wie Neukirchs Bürgermeister Jens Zeiler einen Töppellauf bewältigte, auf dem Töpfertandem eine Vase aus Ton drehte und ob Ingeburg Steglich die Lösung der Zuschaueraufgabe richtig voraussagte, ist in der Sendung „Mach dich ran“ an diesem Montag 19.50 Uhr im MDR zu erleben.

Die Sendung wurde am 21. Oktober in der Neukircher Festscheune im Areal des ehemaligen Rittergutes aufgezeichnet. Fast 250 Gäste waren dabei. „Mach dich ran“ ist eine Kombination aus Verbrauchermagazin und Spielshow des MDR, die es seit 1992 gibt und seitdem mehrfach variiert wurde. Als Rahmenhandlung in Neukirch ging es vor allem um das Töpferhandwerk, aber auch um den Zwieback.

Bürgermeister Jens Zeiler forderte Moderator Mario D. Richardt zu einem Töppellauf heraus. Die Gäste tippten den Sieger. Aus den richtigen Lösungen wurde Ingeburg Steglich als Gewinnerin gezogen. Gemeinsam mit Ehemann Christian konnte sie am Laptop die Tagesaufgabe sehen. Dabei ging es darum, ob es das MDR-Team an einem Tag schafft, den Wunsch von Zuschauern zu erfüllen. Wenn der Tipp von Ingeburg Steglich richtig war, gewinnt sie 1 000 Euro. (wsch)

