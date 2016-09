Neukircher auf Schweizer Messe Die Firma Dremicut stellt in Basel neueste Lasertechnologien vor. Dabei kommt es auf Tausendstelmillimeter an.

Kleine Uhrzeiger werden unter anderem bei der Firma Dremicut hergestellt. © Thorsten Eckert

Die Firma Dremicut Neukirch präsentiert sich auf zwei internationalen Messen. Erstmals beteiligt sich das Unternehmen Mitte November an der Swisstech in Basel. Diese Messe gilt als größter Treff für Akteure der Zuliefererbranche in der Schweiz. Gezeigt werden ein umfangreiches Spektrum an laserbearbeiteten Produkten, neue Applikationsmöglichkeiten wie Lasermikroschweißen, zugehörige Dienstleistungen und Fertigungsangebote, heißt es bei Dremicut.

Zeitgleich findet in Düsseldorf die Fachmesse für Medizintechnik „Compamed“ statt. Dort werden die Neukircher professionelle Laserbearbeitung für medizintechnische Anwendungen vorstellen. Dremicut, eine Tochter der Kirchner und Müller Lasertechnik Dresden, ist auf das Laserschneiden, -beschriften und -schweißen im Mikrometerbereich spezialisiert. Dabei geht es um Tausendstelmillimeter. Zu den Kunden zählen Firmen der Mikroelektronik, des Fahrzeugbaus, der Uhrenindustrie und der Medizintechnik. (SZ/ir)

