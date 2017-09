Neukirch trödelt an der Parkstraße Die Gärtnerei Born lädt zu ihrem ersten Flohmarkt ein. Privatleute können dort gern ihre Waren anbieten.

Sie organisieren eine Neukircher Premiere: Jessica Lange, Doris Biesold, Hannelore Hensel und Christine Schöbel (von links) bereiten den Trödelmarkt vor. © Steffen Unger

Noch wenige Tage ist Zeit, Schränke, Keller, Dachböden und Schuppen zu durchstöbern und zu schauen, was man eventuell nicht mehr braucht und verkaufen könnte. Gelegenheit dazu ist an diesem Sonnabend in Neukirch. Die Gärtnerei Born lädt erstmals zu einem Trödelmarkt ein. Zwölf Anmeldungen lagen bis zum Beginn dieser Woche vor. Selbst Freitaler meldeten sich für einen Standplatz an, heißt es seitens der Organisatoren.

Der Trödelmarkt soll beitragen, Neukirch zu beleben, sagt Doris Biesold , die Inhaberin der Gärtnerei Born. „Die Adventsausstellung und eine Schau im Sommer gibt es schon seit Jahren. Beides kommt sehr gut an. Nun möchte ich mal etwas Neues versuchen“, sagte Doris Biesold.

Sie holte sich dafür Partner ins Boot. Hannelore Hensel koordiniert die gesamten Vorbereitungen. Der Verein Mehrgenerationenhof ist mit dabei, er wird einen Trödelstand besetzen, sagt Christine Schöbel. Auch das Jugendhaus, das sich nur wenige Schritte von der Gärtnerei befindet, ist mit von der Partie. „Wir sind immer offen für Neues“, sagt Jessica Lange vom Jugendverein Valtenbergwichtel. Deshalb habe man sofort zugestimmt, als die Gärtnerei anfragte. Mediengestalterin Jessica Lange entwarf das Plakat für den Trödelmarkt. Mittels Facebook und Twitter trommeln die Wichtel zudem für den Markt. Am Sonnabend werden sie Kaffee, Kuchen und Getränke an die Besucher verkaufen.

Mittrödeln dürfen ausschließlich Privatpersonen. Jeder bringt mit, was er braucht: Tisch, Stuhl, eventuell Sonnenschirm oder Regenschutz. Bis zum Freitag müssen sich Händler anmelden.

Ein Trödelmarkt in dieser Form ist eine Premiere für Neukirch. Abhängig vom Zuspruch könnte es weitere solche Märkte geben, die dann möglicherweise größer ausfallen. Ursprünglich sollte der Markt auf einem Teil der Lindenallee stattfinden. Aber aus versicherungsrechtlichen Fragen nahmen die Veranstalter davon zunächst erst einmal Abstand. Auch das Gärtnereigelände bietet viel Platz – für Händler und natürlich viele Besucher. (SZ/ir)

Trödelmarkt am 16. September von 10 bis 16 Uhr in der Gärtnerei Born, Parkstraße 20; Anmeldung bis zum 15. September in der Gärtnerei, 035951 32569 und im Jugendhaus, 0174 9141414

