Neukirch räumt auf Für den ersten ortsweiten Frühjahrsputz seit 1990 werden am Sonnabend viele Helfer gebraucht.

Wertstoffcontainerplätze, die Bushaltestelle am Hotel „Oberland“, das Gelände zwischen Post und Ostbahnhof – dort und anderswo in Neukirch wird am Sonnabend sauber gemacht. Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) hat zum ersten ortsweiten Frühjahrsputz seit der Wende aufgerufen – und er hofft, dass viele Neukircher kommen. „Kurz vor Ostern wollen wir unseren Ort verschönern und bitten um Ihre Mithilfe“, heißt es in dem Aufruf.

Konkret geht es darum, das Streugut vom Winter von Straßen und Plätzen zusammenzukehren, Müll und anderen Unrat einzusammeln und in den vergangenen Monaten herabgefallene Äste und Zweige zu beseitigen. Einsatzschwerpunkte sind außerdem die Straße zum Touristenparkplatz in Richtung Waldschlösschen, der Bönnigheimer Ring, die komplette Bahnhofstraße, der Neukircher Ortsrand in Richtung Ringenhain und die Armsäule auf dem Weg nach Bautzen, wo manch einer gern illegal, weil unbeobachtet, seinen Müll entsorgt. Wenn sich genug Einwohner melden, soll auch im Volkspark zwischen der Bundesstraße 98 und der Parkstraße aufgeräumt werden.

Helfer sollten am Sonnabend um 9 Uhr am Bauhof, Karl-Weickert-Straße sein. Von dort aus geht es zu den Einsatzplätzen. Arbeitshandschuhe und, soweit vorhanden, eine Warnweste (etwa aus dem Pkw) sollte man mitbringen. Arbeitsgeräte werden von der Gemeinde bereitgestellt. (SZ)

