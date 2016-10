Neukirch kommt ins Fernsehen Der MDR dreht demnächst im Rittergut. Der Moderator ist schon Mario D. Richardt vorher in der Region.

Mario D. Richardt, hier bei einer Aufnahme für „Mach dich ran“ vor Kurzem bei der Käferbande Döbeln, kommt demnächst zu einem Dreh nach Neukirch. © André Braun

„Mach dich ran“ heißt es am Freitag, 21. Oktober, ab 17 Uhr, im Neukircher Rittergut. Der MDR zeichnet dort das Spiel für seine Sendung im Vorabendprogramm auf. Es muss wieder getippt werden, wie Moderator Mario D. Richardt einen Test besteht. Die Aufgabe wird vorher nicht verraten. Unter allen, die sich am Spiel beteiligen, ermittelt Richardt einen Gewinner. Der darf sich die Tagesaufgabe anschauen und muss raten: Hat das Fernsehteam seine Tagesaufgabe erfüllt oder nicht? Wenn der Tipp des Gewinners mit der Realität übereinstimmt, gewinnt er 1 000 Euro. Gesendet wird die Aufzeichnung aus Neukirch voraussichtlich am 14. November, teilte der MDR am Dienstag mit.

Mario D. Richardt ist schon an diesem Sonnabend in Bischofswerda zu Gast. Als Buchautor. Er liest in der Buchhandlung Heinrich. (SZ)

