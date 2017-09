Neukirch holt sich den Wanderpokal

© Symbolfoto: dpa

Volleyball. Elf Teams mit über 70 Frauen und Männern starteten bei der 17. Bautzener Volleyballnacht, einer Traditionsveranstaltung des MSV Bautzen 04 für Mixed-Mannschaften. Die Gastgeber gingen diesmal sogar mit fünf Vertretungen in das Turnier. Der Pokalverteidiger, die „Passeratis“ vom VV 90/SV Crostau, waren nicht am Start.

Nach der Vor- und Zwischenrunde qualifizierten sich drei Mannschaften für die Finalrunde. Turniersieger wurden am Ende die „Faultiere“ aus Neukirch. Platz zwei belegt die Mannschaft „Der Klügere kippt nach“ vom MSV Bautzen (Lisa Scheunig) vor „Shakalaka“ mit Team-Chefin Elisabeth Goch. Die Plätze vier bis sechs gingen an die „Blockwürstchen“ (Nina Weickert), „Ich hab ich hab nimm du“ (Uwe Hoffmann) und an das MSV-Team „Chaos-Kolonne“ (Karolin Gerber). (dsch)

