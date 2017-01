Neujahr beim Spielmannszug Die Saison startet mit einem ausverkauften Haus. Es wird nicht das letzte sein. Der Verein hat große Vorhaben für 2017.

Das Neujahrskonzert im ausverkauften Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau war wie immer ein Erfolg. Musik gab’s querbeet, beste Unterhaltung obendrauf. © Verein

Um den Kartenverkauf fürs Neujahrskonzert 2017 mussten sich die Oberlichtenauer Spielleute keine Sorgen machen. Denn der erste Höhepunkt des neuen Jahres war wie so viele andere, die folgen werden, ein Selbstläufer. Der weit über die lokalen Grenzen hinaus bekannte Verein hat mittlerweile einen Namen, mit dessen Pfund er wuchern kann. Die Besucher im ausverkauften Sport- und Freizeitzentrum jedenfalls feierten die Musikerinnen und Musiker beim Konzert am Sonntag mit viel Applaus und sparten nicht an Lob.

Und so kann es nun gut gerüstet in die neue Saison gehen. Die hat es in sich – mehr als andere Jahre. Denn es steht wieder einmal eine Weltmeisterschaft an. Im holländischen Kerkrade werden die Oberlichtenauer im Juli zum wiederholten Mal antreten. 260 Orchester aus 32 Ländern und fünf Kontinenten kämpfen dort um einen Platz an die Weltspitze der Blasmusik. Ihr Anspruch: Mehr als nur eine Goldmedaille holen! Die Vorbereitung dafür wird besonders hart. Konzentration und Disziplin sind mehr denn je gefragt. Und ganz nebenbei muss der Spielmannszug weitere Auftritte absolvieren – in ganz Deutschland übrigens. Man hat unter anderem Auftritte in Kempten, Stuttgart, Wetzlar, Cottbus, Braunschweig und Erfurt.

Nächster Höhepunkt wird allerdings erst einmal der traditionelle Jahresempfang am 23. Januar sein, wo man vor allem geladene Gäste, Sponsoren, Unterstützer und langjährige Weggefährten begrüßen möchte. Moderator Peter Escher hat sich an diesem Abend als Gastredner angesagt. Er ist neben seinem Beruf als Filmemacher und Buchautor auch Unterstützer vieler Projekte zugunsten der Kinderkrebsforschung.

